Aunque trata de mantener los detalles de su vida personal en privado, Loreto Peralta ha sorprendido al revelar detalles de uno de los capítulos más personales de su historia de amor con el músico argentino, Paco Amoroso.

La actriz mexicana recordó cómo conoció al músico argentino, sin imaginar que aquel peculiar encuentro terminaría convirtiéndose en una historia de amor que hoy la hace profundamente feliz, y es que lo más curioso, es que el inicio de su romance estuvo marcado por un inesperado y embarazoso momento que Loreto ahora recuerda entre risas.

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Loreto Peralta revela cómo comenzó su romance como Paco Amoroso

La historia de amor entre la actriz mexicana de 22 años y el cantante argentino de 33 comenzó hace aproximadamente dos años en la Ciudad de México, de una manera que bien podría parecer una anécdota de concierto.

Loreto, quien se reconoce como una apasionada de la música, se encontraba entre el público disfrutando de uno de los conciertos de Paco Amoroso cuando ocurrió un inesperado incidente:

“De hecho, es una historia muy buena, se las voy a contar porque me encanta y estoy enamorada. Pero cuando él dio un concierto en México hace como 2 años, se cayó del escenario, de hecho, se cayó del escenario de un paso ahí mal y yo estaba ahí. Entonces, cayó a mis pies”, contó Loreto durante su visita a Monterrey.

Con ese primer encuentro, Loreto descubrió que su interés por Paco iba mucho más allá de la anécdota, pues admira profundamente su talento y trayectoria musical.

“Yo soy muy melómana, siempre fui, soy muy amante de la música y la verdad es que él tiene un talento que yo admiro mucho y es muy lindo tener una pareja a la que admiras, ¿no? Y veo cómo trabaja y genuinamente sí, estoy muy feliz, conecté con alguien que…”.

Loreto Peralta cuenta por primera vez cómo surgió su amor con Paco Amoroso

¿Cómo es la relación de Loreto Peralta y Paco Amoros?

Desde que comenzaron a salir, Loreto ha acompañado a Paco a varios de sus conciertos, y la actriz confiesa que es una etapa que está disfrutando demasiado: “Ah, yo la paso bomba, obvio, es una época de mi vida donde me toca pasarla bomba”.

Por otra parte, Loreto también ha dejado claro cuánto admira a Paco, especialmente por la manera en que vive y desarrolla su pasión por la música, para la actriz, resulta profundamente enriquecedor ver la entrega y el compromiso con los que el músico se dedica a su profesión.

“Es una persona realmente muy trabajadora, o sea, yo veo, porque no es fácil girar, no es fácil la vida de músico, la gente no ve el esfuerzo que hay en estar en un estudio 10 horas al día y luego sacar álbum y luego de ciudad, en hotel, vivir de una maleta 3 meses, o sea, es muy impresionante y la pasión que tiene por eso, pues lo admiro muchísimo”.

La nueva vida de Loreto Peralta en Los Ángeles

Además de los cambios en su vida romántica, Loreta acaba de comenzar una nueva etapa en la ciudad de Los Ángeles, donde se acaba de mudar con tan solo 22 años para vivir sola por primera vez y comenzar a conquistar a Hollywood con nuevos proyectos y retos profesionales.

“La verdad estoy pasando a una etapa pues muy importante en mi vida, acabo de cumplir 22 años, estoy viviendo sola por primera vez en Los Ángeles, entonces como que siento que estoy lista para comerme el mundo, como que estoy llena de ambición y de energía y de vida”.