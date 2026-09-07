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Tiffany & Co. abre sus puertas en Monterrey con Sebastián Yatra y Michelle Salas

Tiffany & Co. celebró la apertura de su nueva boutique en Monterrey con una íntima ceremonia de corte de listón. Sebastián Yatra y Michelle Salas acompañaron a la Casa para la ocasión y lucieron joyería de Tiffany & Co.

Septiembre 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La modelo y el cantante fueron parte de la celebración por la nueva boutique de la Maison en El Palacio de Hierro Monterrey, donde la alta joyería tomó el protagonismo.

Durante la velada, Michelle Salas y Sebastián Yatra destacaron como invitados de la Maison y llevaron dos interpretaciones completamente distintas de la alta joyería.

La celebración llegó pocas semanas después de la apertura de la nueva boutique de Tiffany & Co. en El Palacio de Hierro Monterrey, un espacio de 210 metros cuadrados que representa un nuevo paso en la expansión de la firma en México. El concepto está inspirado en The Landmark, la emblemática tienda de Tiffany & Co. en la Quinta Avenida de Nueva York.

Para la ocasión, Michelle Salas apostó por una selección en la que una de las creaciones más icónicas de Tiffany & Co. fue absoluta protagonista: Bird on a Rock.

La modelo llevó un collar de la colección elaborado en platino y oro amarillo con diamantes, acompañado por los aretes Wings, también en platino con diamantes.

Su selección continuó con un brazalete Wings de Bird on a Rock y un brazalete Tiffany Victoria en platino con diamantes. Como pieza final, Salas eligió un anillo Bird on a Rock, realizado en platino y oro amarillo y coronado por un diamante central.

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Una joya que hizo historia

Bird on a Rock ocupa un lugar especial dentro del universo creativo de Tiffany & Co. El diseño fue creado por Jean Schlumberger en 1965, quien imaginó un pájaro posado sobre una piedra preciosa, convirtiendo una gema excepcional en una pieza llena de movimiento y personalidad.

Desde entonces, el motivo se ha convertido en uno de los códigos más reconocibles de la Casa y continúa reinterpretándose a través de distintas creaciones de alta joyería.

Sebastián Yatra apuesta por el contraste

Por su parte, Sebastián Yatra eligió una aproximación más ecléctica a la joyería de Tiffany & Co., combinando diferentes colecciones y materiales.

El cantante comenzó su selección con un broche de oro amarillo con espinelas, zafiros y tsavoritas, una pieza que introdujo color y contrastes a su propuesta.

A este sumó aretes Graffiti X de Paloma Picasso en oro amarillo, un brazalete Tiffany Lock en oro amarillo y blanco con diamantes y un anillo Tiffany HardWear en oro amarillo con diamantes.

Para completar el conjunto, Yatra llevó un anillo Tiffany Rope, elaborado en oro amarillo y platino con diamantes.

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Tiffany Michelle Salas Sebastián Yatra
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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