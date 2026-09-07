Revista
Síguenos en:
Lifestyle

Iris Debonair, la nueva fragancia de Creed que une la elegancia británica con el savoir-faire francés

Inspirada en Charles Creed y en el encuentro entre dos tradiciones de lujo, la nueva creación de The House of Creed combina lavanda inglesa e iris pallida francés en una sofisticada propuesta floral fougère.

Septiembre 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
iris.jpeg

Cortesía

The House of Creed abre un nuevo capítulo en su historia con Iris Debonair, una fragancia que busca traducir al lenguaje olfativo la elegancia de la sastrería británica y el savoir-faire de la alta perfumería francesa. La nueva creación pertenece a la familia floral fougère y está concebida como una expresión de sofisticación, personalidad y estilo.

Una fragancia inspirada en Charles Creed

La inspiración detrás de Iris Debonair se encuentra en Charles Creed, quinta generación de la familia Creed, quien a comienzos del siglo XX destacó como diseñador de moda para la alta sociedad y como un esteta dispuesto a desafiar las convenciones de su época.

De acuerdo con la Maison, la idea es trasladar la precisión propia de la sastrería británica al universo de la perfumería francesa: los mismos estándares que alguna vez se utilizaron para construir una silueta impecable se convierten ahora en una firma olfativa.

¿A qué huele Iris Debonair?

Dos ingredientes son protagonistas de la composición: la lavanda inglesa de Kent y el iris pallida francés.

La lavanda utilizada por Creed ha sido perfeccionada durante 20 años por su cultivador para adaptarse a los suelos calcáreos de Kent. Su crecimiento bajo el clima fresco inglés permite obtener, según la firma, un aroma particularmente suave, fresco y aromático.

En contraste aparece el iris pallida procedente de Les Landes, Francia, cuyos rizomas son cultivados durante más de tres años antes de pasar por un proceso de refinamiento desarrollado a lo largo de 12 años. El resultado aporta a la fragancia sus característicos matices empolvados.

La salida combina bergamota y absenta en coinfusión, pimienta rosa y cardamomo. En el corazón aparecen lavanda inglesa, hoja de violeta y un acorde de pulpa de higo, mientras que el fondo reúne iris pallida francés, ambreta y Amberwood.

iris-debonair.jpeg

Cortesía

Iris Debonair: un nombre que habla de elegancia

Incluso el nombre de la creación guarda relación con el concepto de la fragancia. “Debonair” deriva de la antigua expresión francesa “de bon air”, utilizada para hacer referencia a una persona de buen porte y distinguido linaje.

Para Creed, esa idea se traduce en una personalidad seductora y discretamente segura de sí misma, que no necesita de la aprobación de los demás, una actitud que conecta con los estetas que inspiraron esta creación.

Un frasco inspirado en el estilo de Charles Creed

La estética también desempeña un papel fundamental. El emblemático frasco de la Maison aparece en cristal gris claro con un delicado matiz inspirado en el color del iris.

La elección cromática vuelve a rendir homenaje a Charles Creed, quien, según la firma, se adelantó a su tiempo al combinar tejidos grises y azules, sus tonalidades predilectas, en una propuesta que anticipaba lo que hoy conocemos como casual chic.

La propuesta se complementa con un atomizador de viaje de edición limitada, presentado en un tono iris y revestido en piel.

Con Iris Debonair, Creed apuesta por una fragancia en la que el perfume se entiende como una extensión del estilo personal: una creación construida alrededor del contraste entre la disciplina británica y el refinamiento francés, con dos materias primas excepcionales como protagonistas.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
islas-baleares.jpeg
Lifestyle
Los aliados para lucir radiante este verano
Agosto 26, 2026
10-lugares-top-para-ir-de-compras-a-houston.png
Lifestyle
De compras en Houston: 10 lugares top para ir de shopping
Agosto 21, 2026
 · 
Caras
los-mejores-planes-para-disfrutar-houston-en-pareja-o-con-amigas.png
Lifestyle
Los mejores planes para disfrutar Houston en pareja o con amigas
Agosto 19, 2026
 · 
Caras
Esto dice un estudio sobre el impacto del matrimonio en tu tiempo libre
Lifestyle
¿Menos tiempo para ti? Esto dice un estudio sobre el impacto del matrimonio en tu tiempo libre
Agosto 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Así es la espectacular mansión de Alexis Vega en uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara
Lifestyle
Así es la espectacular mansión de Alexis Vega en uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara
Fuera de la cancha, Alexis Vega también ha llamado la atención por el estilo de vida lujoso que ha construido gracias a su exitosa carrera en el futbol profesional.
Julio 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
galerías de artistas mexicanos
Lifestyle
7 galerías de arte que promueven artistas mexicanos y debes seguir en Instagram
Enero 30, 2021
 · 
Comercial
Así es la lujosa y exclusiva mansión de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí
Lifestyle
Así es el lujoso refugio de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí: una mansión de 12 millones en una isla privada
Desde su llegada al Al-Nassr, Cristiano Ronaldo disfruta en Arabia Saudí de un exclusivo refugio de lujo, privacidad y tranquilidad.
Julio 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
DSC03115.jpg
Personalidades
Conoce a Pico García, fundador de Commando
Platicamos con Pico García, uno de los fundadores de Commando, sobre los inicios de lo que hoy es el estudio de ejercicio favorito de México.
Agosto 17, 2023
 · 
Emiliano Lobato