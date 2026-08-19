Los mejores planes para disfrutar Houston en pareja o con amigas

Viajar nos permite descubrir nuevos lugares, salir de la rutina, conocer otras formas de entender el mundo y vivir experiencias que permanecen en la memoria por mucho tiempo, y si lo hacemos acompañados, transforma cada destino en un recuerdo compartido.

Houston ofrece infinitas oportunidades para relajarse, disfrutar y explorar. Con restaurantes galardonados, hoteles de lujo y experiencias inolvidables, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos tiene todo lo necesario para que tú y las personas que más quieres vivan un fin de semana inolvidable.

Houston: donde terminarás más enamorada

Sin duda, Houston ofrece momentos inolvidables que se sienten grandes y profundamente personales, perfectos para marcar un hito en pareja. Pueden hospedarse todo el fin de semana en uno de los hoteles más exclusivos de Houston, como The Post Oak Hotel, Hotel Saint Augustine o Four Seasons Houston, donde los alojamientos de lujo y el servicio excepcional elevan toda la experiencia.

Una vez instalados, pueden comenzar el día con un brunch en The Annie Café & Bar o Traveler’s Table, donde los platillos para compartir y los ambientes vibrantes crean el escenario perfecto para una mañana relajada.

Por la tarde, Buffalo Bayou Park ofrece hermosos atardeceres con vistas al horizonte de la ciudad, senderos rodeados de verdor, paseos en bote y experiencias subterráneas únicas, ideales para un momento romántico. Asimismo, pueden explorar las galerías del Distrito de Museos o disfrutar de un tratamiento de spa en alguno de los hoteles de lujo de Houston.

Una de nuestras recomendaciones, es disfrutar del atardecer desde la azotea del POST Houston, un hub cultural, gastronómico y de entretenimiento en el centro de Houston, Texas. Además, cuenta con una variedad de tiendas temporales y un ambiente animado para gozar en pareja.

Al caer la noche, nada como cerrar un día extraordinario con una reserva en Uchi, un restaurante que fusiona la tradición japonesa con la creatividad moderna. Otra opción es Brenner’s on the Bayou, una experiencia gastronómica que destaca por ser un restaurante de carnes, rodeado de exuberantes jardines y una cascada.

¿Tiene tiempo para un trago? En Houston conocen el significado del arte del buen beber, y Anvil es un bar de cócteles artesanales: tragos con jugos hechos a mano, cervezas hechas en casa, siropes simples, cerveza de jengibre e infusiones de hierbas.

Otro de nuestros favoritos es Z on 23, que lleva el romance a nuevas alturas, literalmente. Este bar en la azotea ofrece vistas panorámicas de la ciudad que crean el ambiente perfecto para una velada romántica. El menú incluye cócteles artesanales tan espectaculares como la vista: deliciosas margaritas y sofisticados martinis.

Mood de amigas: ocio y diversión sin fin

Si tu idea de la escapada perfecta incluye brunch, compras, cócteles y muchas risas, Houston tiene todo lo que necesitas.

Para descansar, Hotel ZaZa, ubicado en el Distrito de Museos, es una gran opción para un fin de semana de amigas en Houston. Es un refugio vibrante y artístico, que combina el ambiente lujoso de un resort con el estilo cautivador de un hotel boutique y la comodidad del hogar.

Antes del shopping es necesario cargar baterías, así que una gran forma de comenzar el día es con un brunch en Tiny Boxwoods, donde sus encantadores jardines, sus almuerzos inspirados en Francia y sus pasteles recién horneados, crean el ambiente perfecto para relajarse con amigas.

Después de un gran desayuno, las compras llaman. Dedica el día a recorrer las tiendas de River Oaks District, descubrir las boutiques de Rice Village o explorar los comercios locales y las más de 50 galerías de arte que se encuentran por toda la ciudad, como Hooks-Epstein Gallerries, Moody Gallery, Barbara Davis Gallery, entre otras.

Para una actividad por la tarde, reúne a tu grupo para sumergirse en Color Factory, una experiencia artística inmersiva que celebra la alegría del color. Los visitantes se embarcan en un viaje vibrante y lleno de color a través de más de 14 instalaciones que inspiran alegría y conexión humana.

Después de gastar energía necesitarás un break, ¡y qué mejor que tener una tarde de relajación en un spa! Una de nuestras recomendaciones está ubicada en el moderno Thompson Houston Hotel, donde su spa redefine el lujo con un enfoque inclusivo, diverso y profundamente humano. Su filosofía de “lujo disruptivo” busca ofrecer experiencias que honran todas las formas de bienestar, sin importar el tipo de piel, talla o identidad.

Al caer la tarde, la escena gastronómica de Houston se convierte en la protagonista. Disfruta de una cena en Leo’s River Oaks, MAD o Navy Blue antes de salir a tomar unos cócteles.

Los bares en azoteas, wine bars y los animados establecimientos de Midtown, Montrose y Downtown ofrecen muchas opciones para continuar la celebración mucho después del postre. Finalmente, si lo que buscan es reír a carcajadas, visiten Riot Comedy Club, ubicado dentro de un clásico de Houston: Rudyard’s.

Ya sea que estén celebrando una ocasión especial, planeando una escapada espontánea o simplemente buscando un cambio de escenario, Houston tiene todos los ingredientes para un fin de semana inolvidable.