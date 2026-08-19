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Sam Smith vuelve a la Casa Azul de Frida Kahlo y revela por qué es su tradición favorita en México

Sam Smith visitó por cuarta ocasión la Casa Azul de Frida Kahlo y reveló el motivo de su especial conexión con la icónica pintora mexicana.

Agosto 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Sam Smith vuelve a la Casa Azul de Frida Kahlo y revela por qué es su tradición favorita en México

Sam Smith vuelve a la Casa Azul de Frida Kahlo y revela por qué es su tradición favorita en México

Getty Images

Sam Smith se encuentra en la Ciudad de México para ofrecer cinco conciertos en el Auditorio Nacional y, entre presentaciones, aprovechó para regresar por cuarta ocasión a la Casa Azul de Frida Kahlo, uno de sus lugares favoritos en nuestro país.

Y es que además de disfrutar de la gastronomía, el cantante británico ha expresado su profundo amor por este lugar, al que considera una fuente de inspiración y una tradición que procura cumplir cada vez que visita México.

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Sam Smith comparte su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo en la Ciudad de México

Sam Smith compartió fotografías de su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, donde se conserva parte del legado de la artista mexicana y del que también fue hogar junto a Diego Rivera.

Debe ser la cuarta vez que visito este santuario. Cada vez que vengo a México, hago aquí una peregrinación artística personal, y cada visita me llena el alma”, escribió junto al carrusel de fotografías donde se le puede ver disfrutando del emblemático museo.

Además de recorrer cada rincón, el cantante británico también se llevó un souvenir relacionado con la pintura “Naturaleza muerta: viva la vida”, una obra de 1954 que muestra rodajas de sandías en colores intensos sobre una mesa, y que lleva la famosa frase que hace referencia también al éxito musical de Coldplay.

Sam posó frente a los característicos muros azules de la Casa Azul, luciendo un look casual con gorra, gafas oscuras y camisa a cuadros sin mangas.

¿Por qué Sam Smith ama visitar la Casa Azul de Frida Kahlo?

En 2018, durante una visita a la capital mexicana, el británico acudió al recinto de Coyoacán y explicó que cada vez que viajaba a la Ciudad de México procuraba visitar la antigua casa de la artista mexicana, y en aquella ocasión aseguró que el lugar le transmitía una sensación de paz e inspiración.

La Casa Azul representa un sitio donde puede desconectarse del ritmo de sus giras y acercarse a una de las figuras más importantes del arte mexicano, que también le ha servido de inspiración.

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