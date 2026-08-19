Yuri y Lucero anuncian “Entre Amigas Tour”: fechas, ciudades y venta de boletos
Yuri y Lucero unirán por primera vez sus voces en una gira conjunta por Estados Unidos. Las cantantes mexicanas anunciaron el 18 de agosto de 2026 el “Entre Amigas Tour”, una serie de conciertos que comenzará en noviembre de este año y continuará durante abril y mayo de 2027.
La gira arrancará el 27 de noviembre de 2026 en Sugar Land, Texas, y recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con la cartelera publicada por Ticketmaster, los conciertos están programados para las 8:00 de la noche.
Fechas y lugares
- 27 de noviembre de 2026: Sugar Land, Texas.
- 28 de noviembre de 2026: San Antonio, Texas — Freeman Coliseum.
- 29 de noviembre de 2026: Hidalgo, Texas — Payne Arena.
- 15 de abril de 2027: San José, California — SAP Center.
- 17 de abril de 2027: Los Ángeles, California.
- 18 de abril de 2027: San Diego, California — The Rady Shell at Jacobs Park.
- 23 de abril de 2027: Ontario, California — Toyota Arena.
- 24 de abril de 2027: Glendale, Arizona — Desert Diamond Arena.
- 25 de abril de 2027: El Paso, Texas — Don Haskins Center.
- 29 de abril de 2027: Grand Prairie, Texas.
- 1 de mayo de 2027: Rosemont/Chicago, Illinois — Rosemont Theatre.
- 8 de mayo de 2027: Fairfax, Virginia — EagleBank Arena.
- 9 de mayo de 2027: Newark, Nueva Jersey — Prudential Center.
¿Cuándo salen a la venta los boletos?
La preventa está programada para el jueves 20 de agosto de 2026, a partir de las 9:00 o 10:00 a. m. La venta general comenzará el viernes 21 de agosto a las 10:00 a. m.
Los boletos pueden consultarse y adquirirse a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.
La nueva gira representa el encuentro de dos de las voces femeninas más reconocidas de la música pop mexicana y promete reunir éxitos de sus respectivas trayectorias en un mismo escenario.