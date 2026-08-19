Yuri y Lucero anuncian “Entre Amigas Tour”: fechas, ciudades y venta de boletos

La gira arrancará el 27 de noviembre de 2026 en Sugar Land, Texas, y recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con la cartelera publicada por Ticketmaster, los conciertos están programados para las 8:00 de la noche.

Fechas y lugares

27 de noviembre de 2026: Sugar Land, Texas.

28 de noviembre de 2026: San Antonio, Texas — Freeman Coliseum.

29 de noviembre de 2026: Hidalgo, Texas — Payne Arena.

15 de abril de 2027: San José, California — SAP Center.

17 de abril de 2027: Los Ángeles, California.

18 de abril de 2027: San Diego, California — The Rady Shell at Jacobs Park.

23 de abril de 2027: Ontario, California — Toyota Arena.

24 de abril de 2027: Glendale, Arizona — Desert Diamond Arena.

25 de abril de 2027: El Paso, Texas — Don Haskins Center.

29 de abril de 2027: Grand Prairie, Texas.

1 de mayo de 2027: Rosemont/Chicago, Illinois — Rosemont Theatre.

8 de mayo de 2027: Fairfax, Virginia — EagleBank Arena.

9 de mayo de 2027: Newark, Nueva Jersey — Prudential Center.



¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La preventa está programada para el jueves 20 de agosto de 2026, a partir de las 9:00 o 10:00 a. m. La venta general comenzará el viernes 21 de agosto a las 10:00 a. m.

Los boletos pueden consultarse y adquirirse a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

La nueva gira representa el encuentro de dos de las voces femeninas más reconocidas de la música pop mexicana y promete reunir éxitos de sus respectivas trayectorias en un mismo escenario.