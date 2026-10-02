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Elon Musk y Shivon Zilis terminan su relación tras cinco años juntos: ¿qué pasó?

El empresario y la ejecutiva de Neuralink se habrían separado de manera inesperada. Una publicación atribuida a Zilis señala que la ruptura ocurrió sin previo aviso.

Octubre 02, 2026 • 
Tania Franco
Elon Musk y Shivon Zilis terminan su relación tras cinco años juntos: ¿qué pasó?

Elon Musk y Shivon Zilis terminan su relación tras cinco años juntos: ¿qué pasó?

Al Drago/Getty Images

La ejecutiva de Neuralink anunció la ruptura este viernes 2 de octubre a través de X, después de que se señalara que Musk había dejado de seguirla en la plataforma.

Es difícil pasar de estar enamorada a tener que dejar ir a alguien en una semana, sin previo aviso, pero así son las cosas a veces.
Shivon Zilis
Elon Musk y Shivon Zilis

Hijos de Elon Musk y Shivon Zilis

X: Shivon Zilis

En su publicación, Zilis expresó lo difícil que había sido pasar de estar enamorada a tener que despedirse de su pareja en apenas una semana. También compartió una captura de mensajes cariñosos que ambos habrían intercambiado el 24 de septiembre, pocos días antes de la separación. No reveló una causa concreta de la ruptura. Su publicación decía lo siguiente:

“Me hace feliz haber podido mostrarle a Elon lo que se siente ser profundamente comprendido, cuidado y amado en paz, con estabilidad y ternura. Dada la naturaleza turbulenta de sus primeros años de vida, su alma, tantas veces atormentada, y lo mucho que lucha por la humanidad, quería que experimentara la forma de amor más profunda y estable que este mundo puede ofrecer. Mi corazón está lleno al saber que pude hacerlo, y espero que eso deje una huella positiva y duradera.

Siempre fuimos su refugio. Un lugar donde todos nos llenábamos de alegría al verlo y que siempre estaba lleno de felicidad y amor, no de conflictos, en contraste con su existencia, que por lo demás es una batalla constante. Un descanso necesario del campo de batalla, donde podía recargar su corazón y su alma antes de volver a salir.

Me encantaba ser ese lugar de seguridad, calma y amor que le daba equilibrio, y disfrutaba muchísimo devolverle la sonrisa cuando estaba triste. Lo extrañaré profundamente.

Lo he amado más que a la vida misma y él me ha enseñado el equivalente a cien vidas de conocimientos, además de haber llenado mi copa de sentido. Por eso, aunque esta separación representa una gran pérdida, afortunadamente creamos cuatro pequeños y hermosos amores que son mi vida. ❤️❤️❤️❤️ Estoy inmensamente agradecida por nuestros hijos, quienes hacen que cada día de mi vida sea el mejor. Espero y rezo para que podamos ser grandes amigos y criar juntos a nuestros hijos.

Estoy sufriendo, pero quiero muchísimo a E y siempre desearé su felicidad. Que Dios te acompañe, Elon. El mundo tiene suerte de tenerte”.

elon-musk-fortuna.jpg

Elon Musk

X @elonmusk

Pese a lo ocurrido, la ejecutiva aseguró que sigue sintiendo un profundo cariño por Musk y expresó su deseo de que puedan mantener una amistad y criar juntos a sus hijos.

La expareja tiene cuatro hijos: los gemelos Strider y Azure, nacidos en 2021; Arcadia, nacida en 2024, y Seldon, cuyo nacimiento se dio a conocer en 2025. Su relación sentimental se hizo pública en 2022, cuando trascendió que habían tenido a sus primeros hijos.

Elon Musk
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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