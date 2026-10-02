La mansión de Cher en Malibú y su misterioso encuentro con un fantasma del pasado

Situada sobre los acantilados de Malibú, la residencia de Cher es una obra maestra de la arquitectura que evoca la opulencia de los palacios del Véneto. Diseñada por el renombrado arquitecto Martyn Lawrence Bullard en colaboración directa con la artista, la mansión abarca más de 1,200 metros cuadrados de mármol importado, arcos de piedra y detalles góticos. Sin embargo, más allá de su valor estético e inmobiliario, este santuario costero resguarda una historia fascinante que roza el plano de lo sobrenatural.

Lejos de ocultar los misterios que ocurren tras sus puertas, la propia diva de la música ha compartido en diversas ocasiones que no habita sola en su hogar. Para Cher, la presencia de manifestaciones espirituales no es motivo de temor, sino una extensión natural del dinamismo energético de su vida.

El espíritu de Sonny Bono y los fenómenos de la residencia

Entre las historias más comentadas sobre la mansión, destaca la profunda conexión que Cher afirma mantener con el espíritu de su exesposo y compañero de escenario, Sonny Bono, fallecido trágicamente en 1998. La cantante ha relatado cómo ciertos rincones de la casa experimentan fenómenos sutiles que atribuye directamente a su presencia:

Luces y artefactos que cobran vida: Es habitual que las luminarias y candelabros de estilo antiguo se enciendan o parpadeen de manera inexplicable en momentos de calma.

Pequeños objetos en movimiento: La intérprete de Believe ha revelado que en varias ocasiones ha encontrado objetos personales desplazados de lugar, una travesura que reconoce como un sello característico del humor de Sonny.

Variaciones de temperatura y aroma: Zonas específicas de los salones principales experimentan ráfagas de aire fresco acompañadas de sensaciones envolventes que la artista describe como cálidas y protectoras.

Cher y Sonny Bono se casaron el 27 de octubre de 1964 en una ceremonia informal en Tijuana, México (y legalmente más adelante), y se separaron en 1975 cuando finalizó legalmente su matrimonio. Él murió el 5 de enero de 1998. Getty Images

“Amo tener fantasmas en casa. Creo que Sonny está presente; le gustaba hacerme bromas en vida y lo sigue haciendo desde el más allá”, llegó a declarar la estrella en una entrevista, abordando el tema con el desenfado y la naturalidad que la caracterizan.

Arquitectura mística: El diseño como canalizador energético

Para los apasionados del diseño y el esoterismo, la arquitectura de la mansión de Cher no es casual. La casa fue concebida como un templo de relajación donde convergen piezas de arte religioso antiguo, estatuas de bronce, fuentes de piedra y elementos traídos directamente de Italia y Asia.

Expertos en espiritualidad señalan que la presencia de mármol, agua fluida frente al mar y espejos antiguos favorece la circulación de energías y actúa como un catalizador para este tipo de manifestaciones. Fiel a su intuición y a su estilo de vida libre de convencionalismos, Cher ha sabido integrar estos sucesos como parte del encanto de su santuario privado, demostrando que la verdadera elegancia atemporal también convive con los enigmas del más allá.