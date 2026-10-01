Hotel Xcaret México redefine las vacaciones:hospedaje gratis para niños y adolescentes, con spa ilimitado para toda la familia

Cuando se acerca la temporada de vacaciones, el Caribe mexicano aparece entre nuestros destinos favoritos. El mar, el clima, la naturaleza y esa mezcla de descanso y actividades que ofrece la Riviera Maya hacen que una escapada a la costa se acerque a la definición de “días perfectos”.

Justamente, Hotel Xcaret México reúne buena parte de lo que hace especial a este destino, ya que está rodeado de selva, caletas, ríos y un bellísimo mar, además de que su propuesta combina acceso a parques y tours, gastronomía, entretenimiento, albercas y espacios dedicados al descanso, además de transportación incluida.

Dos grandes beneficios. Una sola estancia

Este año (y también el siguiente) hay una razón más para poner al Hotel Xcaret México en la mira: niños y adolescentes gratis y spa ilimitado para toda la familia.

Disfruta unas vacaciones en familia en Hotel Xcaret México. Aprovecha el hospedaje sin costo para niños y adolescentes con la promoción de menores gratis y disfruta de spa ilimitado para toda la familia en Muluk Spa, con una selección de masajes, tratamientos y experiencias de relajación para niños, adolescentes y adultos.

Para que sea válida esta oferta, debes reservar del 15 de julio al 22 de diciembre de 2026 y viajar del 15 de julio al 22 de diciembre de 2026, o del 3 de enero al 22 de diciembre de 2027.

El Caribe empieza a disfrutarse desde la suite

¿Por dónde comenzar estas vacaciones increíbles que te esperan? Recorriendo las habitaciones. Las casas del Hotel Xcaret México tienen su propio ambiente, con restaurantes, albercas y espacios para pasar el día sin necesidad de ir muy lejos.

Casa Luna, por ejemplo, es territorio de los más pequeños, con lugares infantiles y un rooftop con cocina y bar. En Casa Vida, los toboganes, Xinema, snacks y cafeteca ponen el movimiento desde temprano, además de que desde ahí parten los transportes hacia los parques. Casa Sol lleva el plan hacia los adolescentes con tres albercas, un rooftop con DJ y otros escenarios donde las noches pueden terminar entre luces, música y silent party.

Si en el viaje vienen los abuelos, tíos o familiares varias generaciones, Casa Cielo tiene restaurantes y espacios para reunirse sin complicar la logística. En cambio, Casa Agua es más con gimnasio, hidroterapia y la entrada a Muluk Spa. Y están también Casa Tierra, Casa Viento, Casa Espiral, Casa Fuego y Casa Eclipse, con diferentes tipos de suites y ambientes, desde vistas al mar o al río hasta espacios más conectados con la naturaleza.

Nadie se queda fuera de la diversión

Como ya lo has comprobado más de una vez, viajar con niños pequeños tiene su propia dinámica, por eso Hotel Xcaret México ha creado áreas para acompañarla. En Lunateca, los niños de 0 a 4 años pueden explorar, leer, jugar con pantallas interactivas y participar en actividades de estimulación temprana acompañados por sus papás.

En Kids Club Xiquillos, sus actividades artísticas, letras y motricidad los tendrán encantados, mientras que Xiquit Inn, un simulador de hotel en miniatura ubicado dentro de Casa Luna, los niños de 5 a 9 años podrán convertirse en chefs, jardineros, recepcionistas o choferes y asumir la dinámica de ser quienes dirigen el hotel.

Para completar el plan están las piscinas y los toboganes de Casa Vida, con espacios para niños y una alberca familiar. También existe una piscina infantil en Casa Viento, ampliando las opciones para los más pequeños.

Los adolescentes también se divierten

Con los adolescentes, la propuesta por supuesto cambia de ritmo. En Casa Sol, encontrarán un rooftop exclusivo con música de DJ y bebidas sin alcohol, además de Dixtrito 1317, un espacio distribuido en tres niveles dentro de autobuses interconectados donde pueden participar en actividades artísticas, deportivas y tecnológicas.

El plan cambia en La Paxanguería, un club para adolescentes con luces ultravioleta, neón, mapping y noches de silent party, mientras que los toboganes de Casa Vida suman descensos que incluso se iluminan por la noche.

Asimismo, All-Fun Inclusive® de Hotel Xcaret México amplía sus posibilidades. Para quienes buscan adrenalina están Xplor y Xplor Fuego, con tirolesas, vehículos todoterreno, ríos subterráneos y experiencias acuáticas. En el segundo parque, las actividades continúan después de que cae el sol, con la selva iluminada y un tobogán 5 en 1 que termina en una alberca de olas.

Mientras los niños y adolescentes encuentran actividades que realmente corresponden a su edad, los adultos pueden elegir otro ritmo y aprovechar los espacios de descanso, gastronomía y bienestar del hotel.

Una experiencia de máxima relajación

Como parte de este arte de desconectarse, Muluk Spa introduce la pausa necesaria dentro de la estancia. Su propuesta incluye 20 cabinas, temazcal, salón de belleza y un circuito de hidroterapia con sales, lodos, vapor y sauna.

Con la promoción de estos meses, toda la familia puede disfrutar experiencias ilimitadas de Muluk Spa y sumar al viaje una actividad que pocas veces aparece en el itinerario de unas vacaciones con niños. Un masaje o un tratamiento, una tarde tranquila después de los parques o simplemente un momento para compartir otra experiencia juntos también pueden formar parte de esos días frente al Caribe.

Lo que nos ha enamorado de este concepto es que hay espacio para la aventura y para el descanso, para pasar horas en el agua y para sentarse a comer sin prisa, para que los niños jueguen, los adolescentes tengan sus propios planes y los adultos encuentren momentos que también disfruten.

El buen comer también es parte del viaje

Otra parte medular de esta experiencia es la gastronomía. Hotel Xcaret México cuenta con más de 20 restaurantes que nos llevan por distintos sabores de México y propuestas internacionales, desde comida de mercado y antojitos hasta cocina de autor.

El restaurante HA’, del chef Carlos Gaytán, reconocido con una Estrella MICHELIN, y Arriba Baja, de la chef Sheyla Alvarado, inspirada en los sabores y paisajes de Baja California, son dos opciones perfectas para los foodies de la familia. Mercado de la Merced reúne diez estaciones de comida callejera mexicana, mientras que Las Cuevas ofrece cortes, mariscos, opciones veganas y buffet internacional en un entorno natural frente a las caletas.

Y también está Xinema, algo más relajado con un menú de cocina urbana mexicana, snacks y una vista hacia la piscina de toboganes. Por la noche, Teatro del Río ofrece música, danza y actuación con un menú degustación de seis tiempos, mientras Xin-Gao y Tama-Mon llevan la experiencia hacia la cocina asiática.

Unas vacaciones bien aprovechadas

Unos días frente al Caribe, con la selva alrededor y todo lo necesario para olvidarse del reloj es lo que llamamos unas vacaciones bien aprovechadas para desconectarse totalmente. Así que aprovechar esta oportunidad es algo que no se puede dejar pasar, ya que Hotel Xcaret México no solo redefine la oferta hotelera en el país, sino que también eleva la experiencia del turismo en México al más alto nivel internacional. Una marca orgullosamente mexicana, diseñada para el mundo.

Si quieres conocer más información acerca de la promoción para planear tu siguiente escapada en familia, te invitamos a visitar y reservar en el siguiente sitio web.