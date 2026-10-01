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¿Quién es Rafael Leão? El portugués que hereda el mítico número 7 tras la salida de Cristiano Ronaldo

Tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, el número 7 ha pasado a manos del portugués Rafael Leão.

Octubre 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
El número 7 de Cristiano Ronaldo pasa a manos de Rafael Leão

El número 7 de Cristiano Ronaldo pasa a manos de Rafael Leão

Getty Images

El miércoles 30 de septiembre, Cristiano Ronaldo sorprendió al abandonar la concentración de Portugal, debido a una serie de diferencias con el entrenador Jorge Jesús, que abrió un fuerte debate en redes sociales sobre la supuesta crisis que existe entre CR7 y la Selección Portuguesa.

Ahora los aficionados se encuentran sorprendidos, luego de que a menos de 24 horas, el número 7, que durante décadas estuvo asociado a CR7, ha pasado a manos de Rafael Leão, para el partido contra Dinamarca que se jugará este 1 de octubre.

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El número 7 de Cristiano Ronaldo pasa a manos de Rafael Leão

Es importante aclarar que el cambio de número no se ha hecho de manera oficial, pues el reglamento de la UEFA Nations League establece que los jugadores deben utilizar dorsales del 1 al 23, es por eso que tras la salida de Ronaldo, la selección Portuguesa tiene que reasignar su número.

Es así que Leão, quien habitualmente utiliza el 17, tomará el 7, mientras que Fábio Silva llevará el 17, para poder cumplir con el reglamento oficial.

¿Quién es Rafael Leão, el extremo izquierdo que llevará el 7 de Cristiano Ronaldo?

Rafael Alexandre da Conceição Leão nació el 10 de junio de 1999 en Almada, Portugal, tiene 27 años, mide 1.88 metros y juega principalmente como extremo izquierdo o delantero, famoso por su velocidad y potencia física.

Leão se formó en el Sporting CP y dio el salto al futbol europeo con el Lille en 2018, un año después fichó por el AC Milán, donde se consolidó como una de sus principales figuras y ganó la Serie A en 2022, además de ser nombrado MVP de la liga.

En 2026 dejó el club italiano tras siete temporadas para fichar por el Galatasaray, con un contrato por cuatro años.

El número 7 que ya está vinculado a Cristiano Ronaldo

Ronaldo heredó el dorsal 7 de Luís Figo después del Mundial de Alemania 2006 y lo utilizó de manera prácticamente ininterrumpida con Portugal durante los siguientes años, un número que además ya está relacionado con su forma de juego, personalidad y el legado que ha construido dentro y fuera de Portugal.

Por otra parte, aún no se sabe si la salida de CR7 de Portugal es definitiva, pues no se ha hecho de manera oficial, por lo que el 7 podría volver a Ronaldo.

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