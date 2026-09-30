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Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical

Reconocido como Actor Principal en Musical en los Premios ACPT 2026 por su interpretación de Tronchatoro. Dedicó el galardón a su familia y habló sobre los sacrificios y la entrega que implica hacer teatro.

Septiembre 30, 2026 • 
Tania Franco
Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical

Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical

IG: @losacptmx

Jaime Camil suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria. El actor mexicano fue premiado por su interpretación de Agatha Tronchatoro en Matilda, El Musical durante los Premios ACPT 2026, otorgados por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales.

Camil recibió el galardón en la categoría de Actor Principal en Musical, en una ceremonia celebrada el 29 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. El reconocimiento llega por uno de los personajes más transformadores de su carrera reciente y por su regreso al teatro musical mexicano.

Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical

Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical

IG: @jaimecamil

¿Qué premio ganó Jaime Camil por Matilda, El Musical?

La interpretación de Camil como la temible directora Tronchatoro le valió el premio a Actor Principal en Musical. Al subir al escenario, el protagonista destacó especialmente lo significativo que resultaba recibir el reconocimiento frente a otros integrantes de la comunidad teatral.

Increíble, qué privilegio, qué honor estar en una sala llena de compañeros del gremio que disfrutamos tanto estar en un escenario teatral. Con actores nominados tan talentosos.
Jaime Camil
Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical

Jaime Camil es premiado por su interpretación en Matilda, El Musical

IG: @jaimecamil

Para Camil, quienes trabajan sobre un escenario conocen de primera mano la exigencia que implica cumplir con cada presentación independientemente del cansancio o las dificultades personales.

A mi familia, que aguanta los sacrificios de no estar en casa, obviamente. [...] Los que hacemos teatro entendemos lo que es el sacrificio y la entrega que es esta profesión y nos encanta.
Jaime Camil

Camil no fue el único integrante de Matilda que tuvo motivos para celebrar. La producción se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios ACPT 2026 al obtener ocho reconocimientos, entre ellos Musical del Año.

Jaime Camil
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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