Anne Hathaway está lista para despedirse de los reflectores, al menos durante un tiempo. Después de un año particularmente activo, la actriz presentó en Nueva York Verity, su quinta película estrenada en 2026 y el proyecto con el que cerrará esta etapa antes de tomarse un descanso.

La película se estrena el 2 de octubre y el 3 de octubre voy a desaparecer como una nube de humo. Anne Hathaway

Se tomará un tiempo alejada de las apariciones públicas mientras espera la llegada de su tercer hijo. Sin embargo, la actriz ya adelantó que volverá a trabajar en marzo y tiene varios proyectos futuros anunciados.

¿De qué trata y cuándo estrena Verity? La nueva película de Anne Hathaway y Dakota Johnson Taylor Hill/FilmMagic

¿De qué trata Verity?

Basada en la exitosa novela homónima de Colleen Hoover, Verity es un thriller psicológico que sigue a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora que atraviesa dificultades profesionales hasta que recibe una oportunidad que podría transformar su carrera.

Lowen es contratada para terminar la serie de libros de la reconocida escritora Verity Crawford (Anne Hathaway), quien quedó incapacitada después de sufrir un accidente. Para realizar el trabajo, se instala en la remota casa de los Crawford y comienza a revisar los archivos de la autora.

Todo cambia cuando descubre lo que parecen ser unas perturbadoras notas autobiográficas escritas por Verity. A partir de entonces, Lowen comienza a cuestionar qué es verdad y qué es ficción mientras se acerca cada vez más a Jeremy Crawford (Josh Hartnett), esposo de Verity. Manipulación, deseo, obsesión y secretos familiares se mezclan hasta hacer difícil distinguir quién está diciendo la verdad.

¿De qué trata y cuándo estrena Verity? La nueva película de Anne Hathaway y Dakota Johnson Mike Coppola/THR/Getty Images

La adaptación, dirigida por Michael Showalter, también incorpora elementos que no aparecen en la novela. Entre ellos se encuentra una escena íntima entre Verity y Lowen que Hathaway y Johnson ayudaron a desarrollar para llevar todavía más lejos la obsesión que existe entre los personajes.

Verity llegará a los cines el 2 de octubre de 2026, con estreno internacional a través de Amazon MGM Studios.