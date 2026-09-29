Juliane Snekkestad: quién es la modelo que fue pareja de Marius Borg y ahora revela detalles sobre su tóxica relación

Han pasado cerca de ocho años desde que Juliane Snekkestad alcanzó una gran exposición mediática por su relación con Marius Borg, hijo de Mette-Marit, actual reina consorte de Noruega.

Hoy, a sus 31 años, la modelo noruega atraviesa una etapa muy diferente y ha decidido hablar sobre la tormentosa relación que vivió con Borg, quien busca apelar la condena de cuatro años de prisión que recibió tras ser declarado culpable de varios delitos graves, entre ellos, abuso sexual.

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¿Quién es Juliane Snekkestad, la exnovia más conocida de Marius Borg?

Nacida el 1 de julio de 1995 en Tønsberg, Noruega, Juliane Snekkestad ha construido una exitosa carrera como modelo entre Noruega y Londres, además de ser una reconocida influencer con un perfil de estilo de vida y moda.

Antes de comenzar su relación con Marius, participó en sesiones fotográficas para la revista Play Boy, un pasado que causó polémica cuando se hizo novia de Borg, pues la prensa intentaba sacar a la luz todo lo referente a su vida.

Su relación con Marius Borg comenzó alrededor de 2018 y se prolongó hasta 2022, y durante ese tiempo, la modelo apareció en fotografías junto al joven y fue vinculada con el entorno de la familia real noruega, ganando una gran exposición mediática.

Juliane Snekkestad y su tormentosa relación con Marius Borg

Juliane Snekkestad conoció a Marius Borg Høiby en Los Ángeles, en 2016, a través de un amigo en común, desde entonces mantuvieron comunicación a través de mensajes; sin embargo, su relación comenzó hasta 2018, cuando ella regresó a Noruega.

La relación duró entre 2018 y 2022, y durante esos años, Juliane apareció en varios eventos oficiales de la realeza junto a Marius, pero cuando terminaron, la modelo denunció al hijo de Mette-Marit por violencia física y psicológica.

El caso fue investigado por las autoridades noruegas, pero la denuncia fue archivada en 2025 debido a que Marius negó los cargos y acusó a su ex de ser ella la responsable de las agresiones.

Tras las declaraciones de Marius durante el juicio, Juliane volvió a cuestionarse lo ocurrido y, en marzo de 2026, su abogado confirmó que estudiaba la posibilidad de reabrir el caso, y durante una entrevista en el podcast Utro, håp og kjærlighet, Juliane describió el último año como una etapa de recuperación tras atravesar lo que considera el momento más oscuro de su vida.

“A menudo, a partir de ahí solo se puede ir hacia arriba, y por suerte ahora estoy justo ahí. Es muy bonito recuperar mi vida”, ha dicho.

La modelo asegura que fue su relación Marius la que la marcó y la que ha hecho que se tome las relaciones sentimentales con mayor cautela: “Cuando has pasado por lo que yo he pasado, se queda dentro de ti. Quizás sea la razón por la que tengo una visión diferente de las relaciones y de cómo hacer que funcionen”, ha señalado.

También ha explicado que atraviesa una revisión personal antes de iniciar otra relación: “Siento que estoy en un proceso en el que tengo que adaptarme a mí misma para estar preparada para enamorarme de una forma sana”.

El estrés postraumático que sufrió Juliane Snekkestad tras su relación con Marius Borg

En mayo de 2026, Juliane Snekkestad habló sobre las consecuencias de aquella etapa en el podcast noruego Råning med Tone, donde aseguró que tras la ruptura, se alejó de la exposición pública para procesar lo ocurrido y enfocarse en su recuperación.

“Lo necesitaba. Pero llegó un momento en el que pensé que tenía que volver a salir. Me había aislado durante demasiado tiempo”, relató. Con el paso del tiempo, recibió un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, conocido como TEPT.

“Por supuesto, había oído hablar del TEPT y había leído sobre ello, pero no tenía ni idea de hasta qué punto puede quedarse en el cuerpo”, explicó. Snekkestad ha citado entre los síntomas los recuerdos repentinos, las pesadillas y los sudores nocturnos.