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Las experiencias paranormales de Khloé Kardashian: voces, espíritus y miedo

Desde escuchar voces y puertas que se movían solas hasta sentir la mano de una supuesta niña fantasma, estos son los episodios que más la han marcado.

Septiembre 29, 2026 • 
Tania Franco
Las experiencias paranormales de Khloé Kardashian: voces, espíritus y miedo

Las experiencias paranormales de Khloé Kardashian: voces, espíritus y miedo

Gotham/GC Images

Khloé Kardashian asegura haber vivido experiencias paranormales desde hace años. La integrante de la familia Kardashian ha contado en televisión y, más recientemente, en su podcast Khloé in Wonder Land, distintos episodios que no ha podido explicar y que, según ella, están relacionados con presencias o espíritus.

La voz de un hombre que la despertó

Una de las experiencias que Khloé ha relatado ocurrió cuando vivía sola. Mientras se encontraba en su habitación, asegura que escuchó la voz de un hombre susurrándole al oído para que despertara.

Pensé: ‘Voy a abrir los ojos ahora. Por favor, que no haya nadie ahí’. Porque era la voz de un hombre y me asustó muchísimo. Abrí los ojos lentamente y no había nada. Pero después, la puerta de mi habitación se abrió y se cerró sola.
Khloé Kardashian
Las experiencias paranormales de Khloé Kardashian: voces, espíritus y miedo

Las experiencias paranormales de Khloé Kardashian: voces, espíritus y miedo

IG: @khloékardashian

La “niña fantasma” que acariciaba su pelo

Años después vivió el episodio que, según ella, cambió para siempre su forma de dormir. Mientras residía temporalmente en una casa con su hija True, Khloé escuchó pequeños pasos recorriendo el pasillo que conectaba las habitaciones. Pensó que se trataba de su hija, pero al revisar el monitor descubrió que True seguía dormida en su cuna.

Recuerdo que me acarició el cabello mientras yo estaba acostada. Fue aterrador. Nunca volví a dormir con la luz apagada en esa habitación porque le pregunté a alguien sobre ella y me dijo: ‘A ella le gusta cuando las luces están apagadas’.
Khloé Kardashian
¿Kylie Jenner tiene un fantasma en su casa? Khloé Kardashian relata sus experiencias paranormales

¿Kylie Jenner tiene un fantasma en su casa? Khloé Kardashian relata sus experiencias paranormales

IG: @khloékardashian

¿Kylie Jenner tiene un fantasma en su casa?

Khloé Kardashian también reveló que Kylie Jenner habría experimentado actividad paranormal en su propia casa. Según relató, en una ocasión ella, Kylie, Kris Jenner y Scott Disick se reunieron en la residencia de la empresaria precisamente porque creían que había una presencia inexplicable en el lugar.

Kylie tiene un fantasma en su casa. Así que estábamos grabando con ese fantasma.
Khloé Kardashian

Aunque bromeó con que el “fantasma” no quería dejarse ver. La anécdota se suma a las numerosas experiencias que Khloé asegura haber vivido junto a su familia y que han reforzado su creencia en lo paranormal.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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