Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Zoë Kravitz: quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia

Hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, la actriz y directora creció rodeada de grandes nombres de Hollywood, pero construyó una carrera propia frente y detrás de las cámaras.

Septiembre 19, 2026 • 
Tania Franco
Zoë Kravitz presume por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Harry Styles

Zoë Kravitz: quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia

Getty Images.

Zoë Kravitz lleva Hollywood en el ADN. Su padre es Lenny Kravitz, su madre es la actriz Lisa Bonet, Jason Momoa fue su padrastro y Nicole Kidman estuvo a punto de convertirse en su madrastra. Ahora, además, su nombre está inevitablemente ligado al de Harry Styles, con quien se comprometió en 2026 después de varios meses de relación.

Pero mucho antes de convertirse en la pareja del exintegrante de One Direction, Zoë ya había construido una carrera que la llevó de X-Men y Mad Max a convertirse en Catwoman y debutar como directora.

zoe-kravitz-harry-styles.jpeg

Zoë Kravitz: quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia

Getty Images

¿Quién es Zoë Kravitz?

Zoë Isabella Kravitz nació el 1 de diciembre de 1988 en Los Ángeles, California. Es la única hija del matrimonio formado por Lenny Kravitz y Lisa Bonet, quienes se separaron cuando ella era pequeña. Además, su abuela paterna fue Roxie Roker, recordada por su trabajo en la exitosa serie The Jeffersons.

Durante sus primeros años vivió principalmente con su madre en Topanga Canyon, lejos del ritmo habitual de Hollywood. A los 11 años se mudó con su padre a Miami y posteriormente vivió en Nueva York, donde comenzó a acercarse profesionalmente a la actuación.

La familia siguió creciendo. Lisa Bonet comenzó una relación con Jason Momoa a mediados de los años 2000 y tuvieron dos hijos, Lola y Nakoa-Wolf, medios hermanos de Zoë. Bonet y Momoa se casaron en 2017 y finalizaron su divorcio en 2024.

Zoë Kravitz: quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia

Jason Momoa, Lisa Bonet, y Zoë Kravitz - ¿Quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia?

Lester Cohen/Getty Images for InStyle

Lenny Kravitz y Nicole Kidman estuvieron comprometidos años antes de que Zoë y la actriz terminaran compartiendo créditos en Big Little Lies.

De actriz a directora

Después llegaron proyectos como Californication, X-Men: First Class, la saga Divergent, Mad Max: Fury Road, Dope y Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. También prestó su voz a Mary Jane Watson en Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En 2024 estrenó Blink Twice, su debut como directora, película que además coescribió y que tuvo a Naomi Ackie y Channing Tatum como protagonistas. También se interpretó a sí misma en The Studio, trabajo por el que obtuvo su primera nominación al Emmy, en la categoría de Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia.

Zoë Kravitz presume por primera vez su impresionante anillo de compromiso con Harry Styles

Getty Images.

¿Cómo se enamoró de Harry Styles?

Tras terminar su compromiso con Channing Tatum en 2024, Zoë comenzó a ser relacionada sentimentalmente con Harry Styles en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Europa. Desde entonces mantuvieron su romance con bastante discreción.

En abril de 2026, una fuente confirmó a People que Harry Styles y Zoë Kravitz estaban comprometidos y que habían compartido la noticia únicamente con un pequeño círculo de familiares y amigos.

Zoe Kravitz Harry Styles Jason Momoa
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Brad Pitt regresa a “World War Z”: la esperada secuela se confirma 13 años después
Entretenimiento
Brad Pitt regresa a “World War Z”: la esperada secuela se confirma 13 años después
Septiembre 18, 2026
 · 
Tania Franco
‘Arena’: la película que reunirá a Angelina Jolie y Cara Delevingne bajo la dirección de Salma Hayek en México
Entretenimiento
‘Arena’: la película que reunirá a Angelina Jolie y Cara Delevingne bajo la dirección de Salma Hayek en México
Septiembre 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Uber? El compañero canino de Brad Pitt en ‘El corazón de la bestia’ con quien creó un vínculo especial
Entretenimiento
¿Quién es Uber? El compañero canino de Brad Pitt en ‘El corazón de la bestia’ con quien creó un vínculo especial
Septiembre 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
alexis-ayala-nueva-noviajpg
Entretenimiento
Alexis Ayala revela detalles de su relación con Marietta: “No hay que tenerle miedo al amor”
Septiembre 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Todo lo que se sabe de la bebé de 3 meses de Lady Gaga y Michael Polanski
Entretenimiento
¡Adiós secreto! Esto es todo lo que se sabe de la bebé de 3 meses de Lady Gaga y Michael Polanski
Tras confirmarse que Lady Gaga y Michael Polansky ya son padres, se revelan nuevos detalles de su bebé, quien habría nacido por gestación subrogada.
Septiembre 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
alex-fernandez-estado-de-saludjpg
Entretenimiento
Alex Fernández preocupa a sus fans tras ser hospitalizado; esto se sabe de su estado de salud
El cantante Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, encendió las alertas entre sus seguidores luego de ser hospitalizado de emergencia en Guadalajara, Jalisco, situación que lo llevó a cancelar su presentación en los festejos patrios de Culiacán, Sinaloa, el pasado 15 de septiembre.
Septiembre 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
natalia-lafourcade-esposo.jpeg
Entretenimiento
Quién es el esposo y padre del hijo de Natalia Lafourcade
Juan Pablo López Fonseca es cineasta y productor, originario de Venezuela
Diciembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lista completa de mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026
Entretenimiento
México brilla en los Latin Grammy 2026: conoce a todos los mexicanos nominados
Los Latin Grammy 2026 contarán con una destacada presencia mexicana, desde figuras consolidadas hasta nuevos talentos que buscan conquistar la industria musical.
Septiembre 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez