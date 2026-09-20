Zoë Kravitz lleva Hollywood en el ADN. Su padre es Lenny Kravitz, su madre es la actriz Lisa Bonet, Jason Momoa fue su padrastro y Nicole Kidman estuvo a punto de convertirse en su madrastra. Ahora, además, su nombre está inevitablemente ligado al de Harry Styles, con quien se comprometió en 2026 después de varios meses de relación.

Pero mucho antes de convertirse en la pareja del exintegrante de One Direction, Zoë ya había construido una carrera que la llevó de X-Men y Mad Max a convertirse en Catwoman y debutar como directora.

Zoë Kravitz: quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia Getty Images

¿Quién es Zoë Kravitz?

Zoë Isabella Kravitz nació el 1 de diciembre de 1988 en Los Ángeles, California. Es la única hija del matrimonio formado por Lenny Kravitz y Lisa Bonet, quienes se separaron cuando ella era pequeña. Además, su abuela paterna fue Roxie Roker, recordada por su trabajo en la exitosa serie The Jeffersons.

Durante sus primeros años vivió principalmente con su madre en Topanga Canyon, lejos del ritmo habitual de Hollywood. A los 11 años se mudó con su padre a Miami y posteriormente vivió en Nueva York, donde comenzó a acercarse profesionalmente a la actuación.

La familia siguió creciendo. Lisa Bonet comenzó una relación con Jason Momoa a mediados de los años 2000 y tuvieron dos hijos, Lola y Nakoa-Wolf, medios hermanos de Zoë. Bonet y Momoa se casaron en 2017 y finalizaron su divorcio en 2024.

Jason Momoa, Lisa Bonet, y Zoë Kravitz - ¿Quién es la prometida de Harry Styles y cuál es su famosa familia? Lester Cohen/Getty Images for InStyle

Lenny Kravitz y Nicole Kidman estuvieron comprometidos años antes de que Zoë y la actriz terminaran compartiendo créditos en Big Little Lies.

De actriz a directora

Después llegaron proyectos como Californication, X-Men: First Class, la saga Divergent, Mad Max: Fury Road, Dope y Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. También prestó su voz a Mary Jane Watson en Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En 2024 estrenó Blink Twice, su debut como directora, película que además coescribió y que tuvo a Naomi Ackie y Channing Tatum como protagonistas. También se interpretó a sí misma en The Studio, trabajo por el que obtuvo su primera nominación al Emmy, en la categoría de Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia.

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¿Cómo se enamoró de Harry Styles?

Tras terminar su compromiso con Channing Tatum en 2024, Zoë comenzó a ser relacionada sentimentalmente con Harry Styles en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Europa. Desde entonces mantuvieron su romance con bastante discreción.

En abril de 2026, una fuente confirmó a People que Harry Styles y Zoë Kravitz estaban comprometidos y que habían compartido la noticia únicamente con un pequeño círculo de familiares y amigos.