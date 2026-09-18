Dakota Johnson revela que pensó que a los 36 años ya sería mamá

Dakota Johnson atraviesa una etapa de cambios. A sus 36 años, la actriz habló sobre la maternidad y reconoció que durante mucho tiempo imaginó que, a estas alturas de su vida, ya habría formado su propia familia.

Dakota Johnson confiesa que pensó que a los 36 años ya sería mamá TheStewartofNY/GC Images

En una nueva entrevista con Vogue, Johnson explicó que estar rodeada de sus mejores amigas y compañeros de trabajo que ya tienen hijos la ha llevado a reflexionar sobre sus propios planes.

Las cosas resultaron diferentes de lo que pensaba. Pero está bien. Tengo esperanza en eso. Dakota Johnson

Aunque su vida no siguió exactamente el camino que había imaginado, la actriz aseguró que todavía desea tener hijos. Johnson también reconoció que en los últimos años ha sentido la necesidad de hacer una pausa después de pasar mucho tiempo trabajando en proyectos consecutivos y comenzar a construir una vida más allá de su carrera.