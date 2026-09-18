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Dakota Johnson revela que pensó que a los 36 años ya sería mamá

La actriz habló sobre cómo imaginaba su vida a esta edad y reveló que todavía mantiene intacto uno de sus mayores deseos personales.

Septiembre 18, 2026 • 
Tania Franco
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Getty Images: Photo by Aeon/GC Images

Dakota Johnson atraviesa una etapa de cambios. A sus 36 años, la actriz habló sobre la maternidad y reconoció que durante mucho tiempo imaginó que, a estas alturas de su vida, ya habría formado su propia familia.

Dakota Johnson - Looks - outfit

Dakota Johnson confiesa que pensó que a los 36 años ya sería mamá

TheStewartofNY/GC Images

En una nueva entrevista con Vogue, Johnson explicó que estar rodeada de sus mejores amigas y compañeros de trabajo que ya tienen hijos la ha llevado a reflexionar sobre sus propios planes.

Las cosas resultaron diferentes de lo que pensaba. Pero está bien. Tengo esperanza en eso.
Dakota Johnson

Aunque su vida no siguió exactamente el camino que había imaginado, la actriz aseguró que todavía desea tener hijos. Johnson también reconoció que en los últimos años ha sentido la necesidad de hacer una pausa después de pasar mucho tiempo trabajando en proyectos consecutivos y comenzar a construir una vida más allá de su carrera.

Dakota Johnson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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