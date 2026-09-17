Spider-Man: Brand New Day hace historia en taquilla: ¿dónde ver la película protagonizada por Tom Holland?

La nueva película de Marvel Studios y Sony Pictures, protagonizada por Tom Holland, continúa sorprendiendo a los fanáticos del superhéroe arácnido con una recaudación que la coloca entre las producciones más taquilleras de todos los tiempos.

El filme, que llegó a los cines con una nueva aventura de Peter Parker, ha conseguido un récord histórico en Estados Unidos y Canadá, mientras que su éxito internacional la ha llevado a competir con algunas de las películas más exitosas de la historia del cine.

Spider-Man: Brand New Day es la película más taquillera de Estados Unidos

La película protagonizada por Tom Holland se convirtió en la cinta más taquillera de todos los tiempos en el mercado de Estados Unidos y Canadá, al superar a Star Wars: El despertar de la Fuerza, estrenada en 2015.

De acuerdo con cifras reportadas el 17 de septiembre de 2026, Spider-Man: Brand New Day alcanzó una recaudación de aproximadamente 936.77 millones de dólares en Norteamérica, superando los 936.66 millones de dólares que había conseguido la película de Star Wars.

Este resultado convierte a la producción de Marvel y Sony en la nueva líder histórica de la taquilla doméstica, un logro que refleja la enorme popularidad del personaje interpretado por Tom Holland.

¿Cuánto ha recaudado Spider-Man: Brand New Day a nivel mundial?

Aunque Spider-Man: Brand New Day es la película más taquillera de la historia en Estados Unidos y Canadá, es importante aclarar que todavía no ocupa el primer lugar de la taquilla mundial.

La cinta ha recaudado alrededor de 2 mil 453 millones de dólares a nivel global, cifra que la coloca como la tercera película más taquillera de todos los tiempos.

En el ranking mundial, las producciones que se mantienen por encima son:



Avatar, con aproximadamente 2 mil 900 millones de dólares. Avengers: Endgame, con alrededor de 2 mil 700 millones de dólares. Spider-Man: Brand New Day, con aproximadamente 2 mil 453 millones de dólares.

Las cifras corresponden a los reportes de taquilla publicados en septiembre de 2026 y pueden continuar cambiando mientras la película permanezca en exhibición.

El éxito de Tom Holland como Spider-Man

La nueva película representa la cuarta aparición de Tom Holland como protagonista de una cinta individual de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor británico regresó como Peter Parker para una historia que presenta a un superhéroe más adulto, enfrentado a nuevos desafíos en Nueva York.

Desde Spider-Man: No Way Home, Holland se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la franquicia. Aquella película, estrenada en 2021, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes retomaron sus versiones del personaje.

Con Brand New Day, el actor continúa ampliando su legado como el héroe arácnido, mientras Marvel y Sony celebran el impacto comercial de la producción.

¿Dónde ver Spider-Man: Brand New Day?

En cines

Spider-Man: Brand New Day se estrenó en salas de cine el 31 de julio de 2026. La película ha tenido una exhibición internacional con funciones en distintas cadenas cinematográficas.

En México, los espectadores pueden consultar la cartelera de Cinépolis y Cinemex para verificar si todavía existen funciones disponibles en su ciudad.

Debido a que la disponibilidad cambia según la localidad y la fecha, lo recomendable es revisar directamente los horarios de cada complejo cinematográfico.

¿Cuándo llegará a Netflix o Disney+?

Por el momento, no existe una fecha oficial confirmada para el estreno de Spider-Man: Brand New Day en Netflix o Disney+.

La película es una producción de Sony Pictures y Marvel Studios, por lo que su distribución digital y eventual llegada a plataformas de streaming dependerán de los acuerdos correspondientes.

Hasta que Sony Pictures anuncie oficialmente su disponibilidad en streaming, no es posible confirmar una fecha de estreno en alguna plataforma.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

La película presenta a Peter Parker en una nueva etapa de su vida como Spider-Man. Después de los acontecimientos de No Way Home, el héroe enfrenta las consecuencias de sus decisiones y una realidad en la que su identidad y sus vínculos personales han cambiado.

La historia explora a un Peter Parker más solitario, mientras Nueva York vuelve a convertirse en el escenario de una aventura llena de acción, peligros y nuevos desafíos.

La cinta busca continuar el legado del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, con una propuesta que combina la acción característica del superhéroe con una historia centrada en su evolución personal.

