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J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común

La modelo argentina confirmó el fin de su relación con el cantante colombiano y aseguró que la decisión fue tomada “desde el amor y el respeto”. Su hijo Río continuará siendo la prioridad de ambos.

Septiembre 16, 2026 • 
Tania Franco
J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común

John Phillips/Getty Images

J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación. Este 16 de septiembre, la modelo confirmó a través de sus redes sociales que ella y José Álvaro Osorio Balvin decidieron “tomar caminos separados” después de varios años juntos.

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común

The Hapa Blonde/GC Images

La pareja se conoció en 2017, cuando Ferrer protagonizó el videoclip de Sigo Extrañándote. Su romance comenzó posteriormente y para 2018 ya habían sido vistos juntos; Ferrer contó entonces que salían desde mayo de ese año. Su relación dio un importante paso en 2021, cuando se convirtieron en padres de Río, su único hijo en común, nacido el 27 de junio de ese año.

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década juntos y un hijo en común

BG048/Bauer-Griffin/GC Images

Río seguirá siendo su prioridad

En su comunicado, Valentina explicó que la separación fue tomada pensando en su familia y dejó claro que ambos continuarán unidos en la crianza de su hijo: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”. Así, después de alrededor de ocho años como pareja, J Balvin y Valentina Ferrer cierran su historia sentimental.

J. Balvin
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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