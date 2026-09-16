Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La maldición de Widow’s Bay: de qué trata la serie que rompió récord con 14 premios Emmy 2026

La producción de Apple TV+ se convirtió en una de las grandes protagonistas de la temporada de premios.

Septiembre 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
serie-mas-premiada-de-los-emmy-2026.jpeg

Con una historia que mezcla humor negro, misterio y terror sobrenatural, la serie conquistó a la audiencia y se posicionó como una de las favoritas de la televisión.

La temporada de premios tiene una nueva protagonista: La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay), la serie de comedia y terror de Apple TV+ que hizo historia en los Emmy 2026 al conquistar 14 estatuillas. La producción, encabezada por Matthew Rhys, se llevó también el reconocimiento a Mejor Serie de Comedia, consolidándose como una de las grandes triunfadoras de la noche.

¿De qué trata La maldición de Widow’s Bay?

La serie sigue a Tom Loftis, un alcalde escéptico que intenta devolverle el turismo y la prosperidad a un pequeño pueblo insular de Nueva Inglaterra. Su plan parece sencillo: atraer visitantes, mejorar la imagen del lugar y demostrar que Widow’s Bay puede convertirse en un destino turístico.

Sin embargo, la historia del pueblo está marcada por tragedias y leyendas que han llevado a sus habitantes a creer que la isla está maldita. Mientras Tom intenta convencer a todos de que las supersticiones no tienen fundamento, comienzan a suceder acontecimientos inexplicables que ponen en duda su escepticismo.

Con una combinación de humor negro, misterio y terror sobrenatural, la producción creada por Katie Dippold explora el caos que surge cuando un funcionario decidido a impulsar el turismo se enfrenta a una comunidad convencida de que algo maligno habita en su hogar.

Una comedia de terror con sello propio

La maldición de Widow’s Bay mezcla situaciones absurdas con una atmósfera inquietante, en la que las supersticiones de los habitantes adquieren cada vez más importancia. Su propuesta combina el humor de una comedia de personajes con elementos del terror, una fórmula que le permitió destacar entre las producciones nominadas a los Emmy de este año.

La historia se desarrolla en un escenario costero lleno de secretos, donde las tradiciones locales y las leyendas del pasado se convierten en parte fundamental de la trama. El resultado es una serie que apuesta por el humor oscuro y los acontecimientos inesperados.

¿Qué premios ganó en los Emmy 2026?

Durante la edición 78 de los Premios Emmy, celebrada el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, Widow’s Bay obtuvo un total de 14 premios, sumando los reconocimientos de la ceremonia principal y los Creative Arts Emmys.

Entre los galardones más importantes se encuentran:

  • Mejor Serie de Comedia.
  • Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia: Matthew Rhys.
  • Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Stephen Root.
  • Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Kate O’Flynn.
  • Mejor Guion de Comedia: Katie Dippold.
  • Mejor Dirección de Comedia: Hiro Murai.

La producción también obtuvo reconocimientos en categorías técnicas durante los Creative Arts Emmys, lo que elevó su cosecha total a 14 estatuillas.

Matthew Rhys, uno de los grandes protagonistas de la noche

El triunfo de Widow’s Bay también estuvo acompañado por una noche histórica para Matthew Rhys. El actor ganó el Emmy a Mejor Actor de Comedia por la serie y otro a Mejor Actor Principal en una Miniserie o Antología por The Beast in Me, de Netflix.

Por su parte, Hiro Murai hizo historia al convertirse en el primer ganador de ascendencia asiática en la categoría de Mejor Dirección de Comedia, mientras que Katie Dippold fue reconocida por el guion de la producción.

¿Dónde ver La maldición de Widow’s Bay?

La serie está disponible en Apple TV+, la plataforma de streaming de Apple. Su estreno ocurrió el 29 de abril de 2026 y los episodios se lanzaron de manera semanal.

Para encontrarla, basta con buscar el título original, Widow’s Bay, dentro del catálogo de Apple TV+.

Premios Emmy
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
El homenaje de Los ángeles de Charlie a Farrah Fawcett en los Emmy 2026
Entretenimiento
El emotivo reencuentro de Los ángeles de Charlie en los Emmy 2026 y el homenaje a Farrah Fawcett
Septiembre 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El emotivo homenaje a Catherine O'Hara en los Premios Emmy 2026
Entretenimiento
Los hijos en pantalla de Catherine O’Hara la galardonan con el premio a la mejor actriz en los Emmys de 2026: “Ella era nuestra mamá”
Septiembre 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Así es la mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner tardó seis años en construir
Entretenimiento
Así es la mansión de 15 millones de dólares que Kylie Jenner tardó seis años en construir
Septiembre 15, 2026
 · 
Tania Franco
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026: “Era mi mamá”
Entretenimiento
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026: “Era mi mamá”
Septiembre 15, 2026
 · 
Tania Franco
premios-emmy-ganadores-2026.jpeg
Entretenimiento
Premios Emmy 2026: la lista de ganadores que celebra lo mejor de la televisión
La 78.ª edición de los galardones reunió a las grandes estrellas de Hollywood y reconoció a las producciones, actuaciones y talentos que marcaron la temporada.
Septiembre 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
grito-de-independencia-cartelera-cdmx-2026.jpeg
Entretenimiento
Grito de Independencia 2026 en CDMX: esta es la cartelera musical para celebrar el 15 de septiembre
Intocable encabezará la celebración en el Zócalo capitalino, mientras que las 16 alcaldías preparan conciertos gratuitos con propuestas que van del regional mexicano al pop y la cumbia.
Septiembre 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Michael Polansky, quién es el padre del hijo de Lady Gaga y su prometido
Entretenimiento
¿Quién es el futuro esposo de Lady Gaga? Todo sobre Michael Polansky, el papá de su primer hijo
Dos años después de confirmar su compromiso en 2024, Lady Gaga se ha convertido en madre junto a Michael Polansky. ¿Quién es y a qué se dedica el padre de su hijo?
Septiembre 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sydney Sweeney desata polémica por su nuevo comercial deportivo
Entretenimiento
El controvertido comercial deportivo que causó revuelo entre las atletas: así respondió Sydney Sweeney
La nueva campaña de la actriz para la plataforma deportiva Novig provocó críticas de atletas olímpicas, quienes cuestionan el uso de la sexualización femenina en un momento de creciente visibilidad para las mujeres en el deporte.
Septiembre 14, 2026
 · 
Tania Franco