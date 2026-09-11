El documental de Elon Musk que está sacudiendo Venecia: así es ‘Musk’, la cinta que incomoda al magnate

El nombre de Elon Musk volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Festival Internacional de Cine de Venecia, aunque esta vez el magnate no tuvo que pisar la alfombra roja para acaparar los reflectores. La razón es “Musk’” el nuevo documental de Alex Gibney que llegó a la 83ª edición de la Mostra con un retrato tan ambicioso como incómodo del empresario detrás de Tesla, SpaceX y X.

La cinta, presentada fuera de competencia, tiene una duración de 225 minutos, más un intermedio, y propone revisar la historia de Musk desde sus primeros años en Silicon Valley hasta convertirse en una de las figuras con mayor influencia económica, tecnológica y política del mundo.

Un retrato diferente del hombre detrás del mito

Gibney, reconocido por documentales como Taxi to the Dark Side y The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, comenzó este proyecto con la intención de realizar una película de menor duración. Sin embargo, la creciente participación de Musk en la política estadounidense y su cercanía con Donald Trump terminaron ampliando el alcance de la investigación.

El director intentó entrevistar personalmente al empresario, pero Musk rechazó participar en el proyecto. Ante ello, Gibney construyó el relato a partir de entrevistas con personas cercanas al magnate, exempleados, periodistas, especialistas y algunas de las mujeres que han formado parte de su vida.

Entre los testimonios aparecen Justine Musk, primera esposa del empresario; Ashley St. Clair, madre de uno de sus hijos; la periodista tecnológica Zoë Schiffer; Kara Swisher; el cofundador de Tesla Martin Eberhard y el especialista en inteligencia artificial Geoffrey Hinton, entre otros.

De Tesla y SpaceX a su influencia política

Uno de los grandes ejes de Musk es la transformación del empresario: de visionario de la tecnología a una figura cuya influencia alcanza las redes sociales, la política y el debate público.

El documental recorre su trayectoria desde la creación de Zip2 en 1998, pasando por el desarrollo de Tesla y SpaceX, hasta la adquisición de Twitter —actualmente X— y su posterior participación en la administración de Donald Trump.

Gibney plantea preguntas sobre cómo un empresario tecnológico terminó concentrando semejante capacidad de influencia sobre la conversación pública y las decisiones políticas. La película también aborda su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, y sus posiciones políticas internacionales.

Uno de los recursos más llamativos de la película es la utilización de un avatar digital de Elon Musk acompañado de una voz generada mediante inteligencia artificial.

La decisión tiene un componente irónico: Gibney utiliza declaraciones reales que Musk ha realizado a lo largo de los años para crear una especie de presencia virtual del empresario, en referencia a las propias ideas del magnate sobre la posibilidad de que la realidad sea una simulación.

¿Qué ha dicho Elon Musk sobre el documental?

Aunque decidió no aparecer en la película, Musk sí reaccionó públicamente al proyecto y cuestionó el trabajo de Gibney, al considerar que el documental tiene un sesgo en su contra.

De esta manera, el estreno en Venecia terminó convirtiéndose también en un nuevo episodio de la relación entre Musk y los medios: una película realizada sin la participación del protagonista, pero que gira completamente alrededor de su figura.

Una ovación de cuatro minutos en Venecia

La presentación de Musk generó una importante conversación en la Mostra. De acuerdo con Variety, la película recibió una ovación de cuatro minutos después de su proyección.

Después de su paso por Venecia, Musk tendrá estreno comercial en Estados Unidos el 16 de octubre de 2026. Posteriormente se prevé su llegada a HBO.