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Carín León cancela de último minuto su concierto en Sphere de Las Vegas; fans ya estaban en el recinto

El cantante mexicano anunció la reprogramación del show de este 10 de septiembre debido a un “contratiempo inesperado” durante su traslado. La noticia llegó cuando parte del público ya se encontraba en Sphere para verlo.

Septiembre 11, 2026 • 
Tania Franco
Carín León cancela de último minuto su concierto en Sphere de Las Vegas; fans ya estaban en el recinto

Medios y Media/Getty Images

Carín León sorprendió a sus seguidores la noche de este jueves 10 de septiembre al anunciar que su concierto programado en Sphere de Las Vegas tendría que ser reprogramado, en medio de una de las residencias más importantes de su carrera.

La presentación estaba anunciada para las 8:00 p.m. en Sphere y formaba parte del segundo fin de semana de conciertos del sonorense en el recinto. La decisión tomó por sorpresa a los asistentes, pues parte del público ya había llegado al recinto cuando se dio a conocer la noticia.

¿Por qué Carín León canceló su concierto en Sphere?

A través de sus historias de Instagram, Carín León explicó que enfrentó un “contratiempo inesperado” durante su traslado y que la decisión se tomó priorizando la seguridad de todos. “Lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere”, informó el intérprete, quien también ofreció una disculpa a quienes habían viajado y se habían preparado para asistir al espectáculo.

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Carín León?

De acuerdo con el comunicado compartido por el propio artista, los boletos adquiridos para el concierto serán válidos para la nueva fecha, programada para el 15 de septiembre de 2027. Quienes no puedan asistir podrán solicitar un reembolso en el punto donde realizaron la compra dentro de los próximos 30 días, según explicó León.

La reprogramación ocurre después de un primer fin de semana histórico para el mexicano. Carín León debutó en Sphere el pasado 4 de septiembre, convirtiéndose en el primer artista latino en encabezar un concierto en el recinto, y la alta demanda llevó su residencia de 2026 a siete presentaciones originalmente programadas.

@angieevazquez_

No lo puedo creer 😭 #carinleon #concierto #lasvegas

♬ original sound - Angie Vázquez

Carin León
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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