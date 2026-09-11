LuxuryLab Global 2026: celebró 15 años definiendo la nueva era del lujo y la excelencia

El histórico Four Seasons Hotel Mexico City fue el escenario donde LuxuryLab Global celebró su decimoquinta edición bajo el concepto “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”, el cual contó con la moderación de Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global, y la presencia del actor Arap Bethke como anfitrión estrella de esta edición especial.

Durante dos días de intensas conversaciones, líderes de opinión, empresarios, creativos y visionarios de la movilidad, el diseño, la hospitalidad, la belleza y la tecnología compartieron las grandes pautas que marcarán el rumbo de la alta gama en los próximos años.

Más allá de la ostentación o la simple posesión, esta edición conmemorativa demostró que hoy el verdadero estatus radica en el bienestar, el valor del tiempo, la longevidad y las experiencias auténticas que construyen un propósito con impacto positivo.

Las grandes mentes detrás del cambio

En palabras de Abelardo Marcondes, Founder & CEO de LuxuryLab Global, los primeros 15 años marcan el inicio de una transformación profunda:

“Durante 15 años hemos preguntado qué viene después para el lujo. Hoy entendemos que el futuro no será definido únicamente por aquello que podamos crear con la tecnología, sino por aquello que seamos capaces de preservar como seres humanos. El verdadero lujo de la próxima generación será generar emoción, pertenencia y propósito. Innovar sin perder el alma”.

Asimismo, el programa reunió a figuras internacionales clave que marcaron la agenda:

Ciencia, Longevidad y Bienestar

En la sesión Science-Led Beauty, Monica Rodríguez (Country Manager de Natura Bissé México), Francisco Iglesias, Founder & Director de Francisco Iglesias Beauty and Haircare; y Cynthia Leppäniemi, Editor in Chief de Vanidades México, abordaron cómo la belleza se ha desplazado hacia la salud integral, donde la evidencia y los resultados científicos se convierten en la verdadera garantía de confianza.

Arquitectura con Identidad

El reconocido arquitecto Mauricio Rocha conversó junto a Abelardo Marcondes y Esther Mizrahi sobre cómo la arquitectura contemporánea debe honrar el territorio, la artesanía y la comunidad para crear verdaderos espacios de riqueza sensorial e interior.

Hospitalidad de Clase Mundial

Antoine Chahwan, President of Hotel Operations Americas de Four Seasons, junto al anfitrión Arap Bethke, destacaron la evolución del servicio personalizado hacia una regla de empatía pura: tratar a cada huésped como desea ser tratado.

El futuro de los Spirits

La evolución de las bebidas de alta gama formó también parte del programa a través de Carlos Espinoza, Brand Education & Experience Senior Manager at Jose Cuervo, y Diego Carús, Sr. Marketing Manager Luxury Spirits at Jose Cuervo, quienes participaron en “The Future of Luxury Spirits”, llevando al encuentro una categoría en la que tradición, experiencia de marca y nuevas generaciones de consumidores convergen.

Cultura y Propósito Social

En un emotivo diálogo entre el periodista Nacho Lozano e Ilze Melngailis (Vicepresidenta de Alianzas de Orbis International), se reflexionó sobre la histórica alianza con OMEGA y cómo el verdadero privilegio consiste en utilizar los recursos para ampliar el acceso y las oportunidades de los demás.

Galardones de Excelencia: LuxuryLab Awards 2026

Como ya es tradición, la velada de premiación distinguió el legado y la proyección cultural de tres referentes excepcionales:

LuxuryLab International Award 2026: VisitMalta, recibido por Michelle Buttigieg, reconociendo la capacidad del archipiélago para articular historia, alta gastronomía y un posicionamiento turístico de primer nivel.

VisitMalta, recibido por Michelle Buttigieg, reconociendo la capacidad del archipiélago para articular historia, alta gastronomía y un posicionamiento turístico de primer nivel. LuxuryLab National Award 2026: San Miguel de Allende, recibido por Tania Castillo de la Peña, celebrando la rica evolución enoturística, cultural y romántica del destino.

San Miguel de Allende, recibido por Tania Castillo de la Peña, celebrando la rica evolución enoturística, cultural y romántica del destino. LuxuryLab Award 2026: Mauricio Rocha, en honor a su destacada trayectoria arquitectónica con un enfoque comunitario y respetuoso del entorno.

Cada una de las piezas entregadas fue elaborada artesanalmente por Uriarte Talavera, convirtiendo a los premios en obras de arte tangibles que celebran el patrimonio cultural mexicano.

Un compromiso con el futuro

Con el respaldo de firmas e instituciones de prestigio internacional como Lexus, Visa Infinite, Galeries Lafayette, SCAD, Euromonitor International y las casas tequileras y de destilados más refinadas, LuxuryLab Global reafirmó también su vertiente filantrópica apoyando este año a la fundación Saving Our Sharks, uniendo la conversación del lujo con la conservación marina y la regeneración ecosistémica.

Un compromiso con el futuro

Con el respaldo de firmas e instituciones de prestigio internacional como Lexus, Visa Infinite, Galeries Lafayette, SCAD, Euromonitor International y las casas tequileras y de destilados más refinadas, LuxuryLab Global reafirmó también su vertiente filantrópica apoyando este año a la fundación Saving Our Sharks, uniendo la conversación del lujo con la conservación marina y la regeneración ecosistémica.