Sandra Bullock habla por primera vez de la infidelidad de Jesse James y cómo protegió a su hijo

Han pasado 15 años desde el polémico divorcio de Sandra Bullock y el presentador Jesse James, y la actriz finalmente habló sobre el doloroso proceso que atravesó tras la separación, mientras hacía todo lo posible por proteger a su hijo Louis del acoso de los paparazzi.

Bullock recordó la infidelidad de su entonces esposo, un escándalo que terminó con su matrimonio en 2010, después de cinco años juntos, y que la obligó a enfrentar uno de los momentos más dolorosos y oscuros de su vida.

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Sandra Bullock rompe el silencio y habla de la infidelidad de Jesse James

La ruptura entre Bullock y James se produjo después de que varias mujeres denunciaron públicamente que el presentador le había sido infiel a la actriz,a lo que él respondió con un comunicado: “Tomé una vida bastante increíble y un matrimonio increíble... y lo tiré por mi propia mano”.

Por su parte, Bullock platicó con Jennifer Aniston para la revista Interview y habló pro primera vez sobre cómo vivió el doloroso proceso de la separación, mientras cuidaba a Louis, el hijo que acababa de adoptar.

“Estaba criando y protegiendo a un pequeño smurf mientras intentaba procesar el duelo, tratando de salir de eso”, dijo Bullock sobre esos meses.

Bullock también relacionó el momento personal que atravesaba con el rodaje de Gravedad, pues interpretar a una astronauta atrapada en el espacio reflejaba, de cierta manera, su propia situación emocional.

“Estaba en una caja cerrada, sola, sin nadie con quien hablar durante nueve horas al día... pensé mucho”, relató la artista sobre la experiencia del rodaje.

Sandra Bullock rompe el silencio y habla de la infidelidad de Jesse James Getty Images

¿Cómo protegió Sandra Bullock a su hijo de la prensa en medio del escándalo?

Sandra reveló cómo protegió la llegada de su hijo Louis mientras los paparazzi vigilaban su casa tras el escándalo de infidelidad de Jesse.

“Estaba limpiando el clóset y encontré estas bolsas de hockey para meter ropa, quiero decir para viajar”, recordó la actriz sobre el momento en que decidió sacar a su hijo de la vivienda sin ser vista.

“Cuando todo se complicó para mí, me di cuenta de que tenía que salir de la casa porque los paparazzi iban a llegar, y nadie sabía que tenía un recién nacido”, explicó Bullock, quien bromeó pidiendo que los servicios de protección infantil no fueran “por ella” tras revelar el método.

La intérprete detalló cómo trasladó a su hijo sin llamar la atención de los fotógrafos apostados fuera de su domicilio: “Lo puse en su portabebés, lo metí en la bolsa de hockey y cerré la bolsa alrededor de él. Después llevé la bolsa hasta el auto, como si estuviera cargando cualquier bolsa de hockey”.

Bullock comparó la crianza de sus hijos bajo el escrutinio público con trabajar “como la CIA” y advirtió que la privacidad puede convertirse en información de valor para quienes buscan lucrar o hacer daño.