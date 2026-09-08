Así lucen las 5 hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes

Jacky Bracamontes ha construido una sólida y exitosa trayectoria como actriz y conductora de televisión, a lo largo de su carrera, ha participado en exitosas producciones como Sortilegio, Rubí y Las tontas no van al Cielo, dejando actuaciones memorables.

Sin embargo, más allá de la pantalla, Bracamontes ha construido una de las familias más seguidas del medio del espectáculo, junto al empresario y piloto de carreras, Martín Fuentes, con quien comparte 5 hermosas hijas: Jacqueline, Carolina, Renata, Emilia y Paula.

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¿Quiénes son las 5 hijas de Jacky Bracamontes y cómo han crecido?

Jacky y Martín se casaron en 2011 y, desde entonces, han formado una sólida familia junto a sus cinco hijas, y aunque la pareja ha procurado mantener a las pequeñas alejadas de los reflectores y proteger su vida privada, la actriz suele compartir en redes sociales algunos momentos especiales que dejan ver lo mucho que han crecido y la cercana relación que existe entre ellas.

Jacqueline Fuentes Bracamontes

También conocida como “Mini Jacky”, es la primogénita de la pareja, nació el 29 de marzo de 2013, su llegada llenó de felicidad a sus padres, aunque estuvo acompañada por un momento doloroso: la pérdida de su hermano gemelo, Martín.

Jacky es quien más se parece a su mamá, tanto físicamente como en su personalidad y gusto por la moda, pues además de disfrutar posar para las fotos y armar diferentes looks, destaca por su pasión por el deporte, especialmente la gimnasia y el tenis, disciplinas en las que ha cosechado importantes logros.

Carolina Fuentes Bracamontes

Caro nació el 15 de julio de 2014, es la segunda hija de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, y al igual que su hermana mayor, desde pequeña encontró en la gimnasia una de sus grandes pasiones y ha participado en diversas competencias, y aunque sufrió un esguince mientras practicaba, logró recuperarse con el apoyo de su familia y especialistas.

Renata Fuentes Bracamontes

En julio de 2016 nació Renata, conocida cariñosamente como “Reni”, la tercera hija de Jacky y Martín, una pequeña que ha crecido muy unida a sus hermanas y, además de compartir su pasión por la gimnasia, recientemente descubrió su gusto por el futbol, demostrando también su talento y entusiasmo por el deporte.

Emilia y Paula Fuentes Bracamontes

Las gemelas Emilia y Paula nacieron el 20 de diciembre de 2018 y con su llegada completaron la enorme familia, y aunque crecieron juntas, cada una comienza a mostrar una personalidad muy distinta: Emilia es inquieta y aventurera, mientras que Paula destaca por ser más tranquila y reservada.

Las cinco hermanas comparten una vida activa, practicando deportes y disfrutando de aventuras en familia, además de compartir su gusto por jugar a ser conductoras de televisión, demostrando que podrían llevar el talento frente a las cámaras en la sangre.