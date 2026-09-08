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El príncipe Harry prepara una película sobre su mamá, la princesa Diana

El regreso del príncipe Harry a Reino Unido no solo ha puesto nuevamente los reflectores sobre su relación con la familia real, sino también a un nuevo proyecto audiovisual dedicado a la memoria de su madre, la princesa Diana.

Septiembre 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
príncipe harry start-up

El príncipe Harry estaría trabajando en una película para televisión sobre Diana de Gales, un proyecto que, de acuerdo con reportes de la prensa británica, podría convertirse en una de sus principales ocupaciones durante los próximos meses.

Richard Kay, editor general del Daily Mail, aseguró en el programa Palace Confidential que una de las razones del regreso de Harry a Reino Unido sería precisamente trabajar en su propia producción sobre su madre.

De acuerdo con el reporte, el duque de Sussex ya habría comenzado a contactar a amigos y personas cercanas a Diana para solicitarles recuerdos y testimonios que podrían formar parte del proyecto.

William no estaría involucrado en el proyecto, según las versiones publicadas hasta ahora. De hecho, el anuncio habría provocado frustración entre personas cercanas al heredero al trono, debido a que Diana continúa siendo una figura profundamente vinculada con la historia de ambos hermanos.

Harry y William sí han trabajado juntos anteriormente en proyectos relacionados con su madre. Uno de los más recordados es el documental “Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”, estrenado en 2017 con motivo del 20 aniversario de la muerte de la princesa.

Sin embargo, aquella etapa de colaboración quedó muy atrás. Actualmente, la relación entre los hermanos continúa marcada por el distanciamiento y, según reportes recientes, no existe una reconciliación entre ambos.

La posible producción llega precisamente en un momento particularmente simbólico para Harry. Después de varios años viviendo en Estados Unidos, el duque de Sussex regresó recientemente a Reino Unido junto con Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet.

El príncipe Harry princesa Diana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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