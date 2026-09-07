Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, se sincera sobre su salud y revela los problemas que enfrenta

Jennifer Aniston y su novio Jim Curtis están dando muestra una vez más de la complicidad que hay entre los dos, la pareja hizo una aparición conjunta en Nueva York, donde Curtis habló abiertamente del daño nervioso y la parálisis facial que enfrenta desde que era muy joven.

Durante la conversación, Curtis, de 50 años, famoso hipnoterapeuta, habló abiertamente sobre cómo sus experiencias de salud han marcado su vida y transformado su manera de ver las cosas.

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El novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, se sincera sobre sus problemas de salud y cómo los enfrentó

El pasado 2 de septiembre, Aniston entrevistó a su novio en el escenario del 92nd Street Y, en Nueva York, con motivo de la presentación de su nuevo libro, The Book of Possibility, , donde Curtis recordó la crisis médica que atravesó durante sus 20.

“Una noche terminé en el hospital porque sentía un dolor muy intenso en todo el cuerpo. En una sala de urgencias de Nueva York pasé alrededor de 13 horas. Eran quizá las 2:00 de la madrugada cuando se acercó una enfermera y le pregunté: ‘¿Va a verme el médico? ¿Por qué me estás poniendo tan nervioso?’. Entonces ella me dijo: ‘Tenemos un diagnóstico’”, relató Curtis. “Y fue un diagnóstico realmente aterrador”.

Al buscar información sobre su diagnóstico en Google mientras permanecía en el hospital, Curtis reconoció que el miedo se apoderó de él. “Sentí que mi cuerpo se congelaba y se bloqueaba al pensar en todo lo que Google podía decirme al respecto”, relató.

Luego dijo que luchó contra el miedo, pensando para sí mismo: “Mañana, todo cambia”.

¿Cómo enfrentó Jim Curtis su diagnóstico médico?

Curtis sufrió daño nervioso crónico y parálisis facial, y como consecuencia de esa afectación, hoy cojea ligeramente; sin embargo, asegura tras el impacto trabajó para recuperar su bienestar, aunque no siempre fue fácil y la aceptación llegó de manera gradual.

“No estoy diciendo que, si un médico te indica hacer algo, simplemente debas levantarte y marcharte”, aclaró Curtis. “Lo que quiero decir es que no tienes que vivir como una víctima ni permanecer atrapado en tu sufrimiento”.

El también hipnoterapeuta añadió que, cuando una persona logra aceptar sus dificultades y aprender a abrazarlas como parte de su historia, estas pueden dejar de ser una limitación para convertirse en una fuente de fortaleza y poder personal.

Durante la conversación, Aniston le planteó a Curtis, quien también se desempeña como coach de vida, una pregunta relacionada con uno de los dilemas más comunes: qué hacer cuando una persona siente que está siguiendo un camino que ya no la representa.

“Si alguien te dijera: ‘Estoy en una encrucijada, me siento estancado y atrapado en esta carrera de la vida. Estoy completamente comprometido con lo que hago, pero sé que no es mi verdadera vocación. Mi alma y mi corazón me piden a gritos hacer algo diferente’. ¿Cómo ayudarías a esa persona a encontrar el camino?”, le preguntó.

“No soy partidario de la idea de ‘dejarlo todo y marcharse’”, respondió Curtis. “En mi caso, llegar a ese nivel de aceptación fue un proceso que tomó 25 años”.

El coach también reconoció que perseguir los sueños no significa ignorar las responsabilidades de la vida cotidiana. “La vida también es una realidad. Tienes que pagar el alquiler, cubrir las facturas médicas, alimentar a tus hijos y hacerte cargo de todas tus responsabilidades”, señaló.

Sin embargo, Curtis insistió en que las obligaciones no deberían convertirse en una razón para renunciar a aquello que realmente se desea. “No tienes que permitir que el miedo te impida vivir tu sueño. Puedes empezar a manifestarlo en cualquier momento si enfocas tu atención en los resultados que deseas alcanzar”, concluyó.