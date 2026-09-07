Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, se sincera sobre su salud y revela los problemas que enfrenta

Jim Curtis decidió hablar abiertamente sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida: los problemas de salud que ha enfrentado desde que era joven.

Septiembre 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, se sincera sobre su salud y revela los problemas que enfrenta

Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, se sincera sobre su salud y revela los problemas que enfrenta

Getty Images

Jennifer Aniston y su novio Jim Curtis están dando muestra una vez más de la complicidad que hay entre los dos, la pareja hizo una aparición conjunta en Nueva York, donde Curtis habló abiertamente del daño nervioso y la parálisis facial que enfrenta desde que era muy joven.

Durante la conversación, Curtis, de 50 años, famoso hipnoterapeuta, habló abiertamente sobre cómo sus experiencias de salud han marcado su vida y transformado su manera de ver las cosas.

Te podría interesar: Jim Curtis cuenta cómo es ser el novio de Jennifer Aniston y vivir bajo los reflectores

El novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, se sincera sobre sus problemas de salud y cómo los enfrentó

El pasado 2 de septiembre, Aniston entrevistó a su novio en el escenario del 92nd Street Y, en Nueva York, con motivo de la presentación de su nuevo libro, The Book of Possibility, , donde Curtis recordó la crisis médica que atravesó durante sus 20.

Una noche terminé en el hospital porque sentía un dolor muy intenso en todo el cuerpo. En una sala de urgencias de Nueva York pasé alrededor de 13 horas. Eran quizá las 2:00 de la madrugada cuando se acercó una enfermera y le pregunté: ‘¿Va a verme el médico? ¿Por qué me estás poniendo tan nervioso?’. Entonces ella me dijo: ‘Tenemos un diagnóstico’”, relató Curtis. “Y fue un diagnóstico realmente aterrador”.

Al buscar información sobre su diagnóstico en Google mientras permanecía en el hospital, Curtis reconoció que el miedo se apoderó de él. “Sentí que mi cuerpo se congelaba y se bloqueaba al pensar en todo lo que Google podía decirme al respecto”, relató.

Luego dijo que luchó contra el miedo, pensando para sí mismo: “Mañana, todo cambia”.

¿Cómo enfrentó Jim Curtis su diagnóstico médico?

Curtis sufrió daño nervioso crónico y parálisis facial, y como consecuencia de esa afectación, hoy cojea ligeramente; sin embargo, asegura tras el impacto trabajó para recuperar su bienestar, aunque no siempre fue fácil y la aceptación llegó de manera gradual.

No estoy diciendo que, si un médico te indica hacer algo, simplemente debas levantarte y marcharte”, aclaró Curtis. “Lo que quiero decir es que no tienes que vivir como una víctima ni permanecer atrapado en tu sufrimiento”.

El también hipnoterapeuta añadió que, cuando una persona logra aceptar sus dificultades y aprender a abrazarlas como parte de su historia, estas pueden dejar de ser una limitación para convertirse en una fuente de fortaleza y poder personal.

Durante la conversación, Aniston le planteó a Curtis, quien también se desempeña como coach de vida, una pregunta relacionada con uno de los dilemas más comunes: qué hacer cuando una persona siente que está siguiendo un camino que ya no la representa.

Si alguien te dijera: ‘Estoy en una encrucijada, me siento estancado y atrapado en esta carrera de la vida. Estoy completamente comprometido con lo que hago, pero sé que no es mi verdadera vocación. Mi alma y mi corazón me piden a gritos hacer algo diferente’. ¿Cómo ayudarías a esa persona a encontrar el camino?”, le preguntó.

No soy partidario de la idea de ‘dejarlo todo y marcharse’”, respondió Curtis. “En mi caso, llegar a ese nivel de aceptación fue un proceso que tomó 25 años”.

El coach también reconoció que perseguir los sueños no significa ignorar las responsabilidades de la vida cotidiana. “La vida también es una realidad. Tienes que pagar el alquiler, cubrir las facturas médicas, alimentar a tus hijos y hacerte cargo de todas tus responsabilidades”, señaló.

Sin embargo, Curtis insistió en que las obligaciones no deberían convertirse en una razón para renunciar a aquello que realmente se desea. “No tienes que permitir que el miedo te impida vivir tu sueño. Puedes empezar a manifestarlo en cualquier momento si enfocas tu atención en los resultados que deseas alcanzar”, concluyó.

Puede interesarte:

Puede interesarte:

Black Mirror
Entretenimiento
¿Por qué todos hablan de Black Mirror y la huelga de actores en Hollywood?
Julio 17, 2023
 · 
Alejandro Ayala
hielga hollywood explicada
Entretenimiento
De qué se trata la huelga de actores que ‘paralizará’ Hollywood
Julio 14, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

jennifer aniston
Melisa Velázquez
Relacionadas
hombre-al-agua-festival-venecia.jpeg
Entretenimiento
De qué trata “Hombre al agua” la nueva película de Gael García que llegó a Venecia con Ricky Martin
Septiembre 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-premios-emmy.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny hace historia y gana siete premios Emmy por su show del Super Bowl
Septiembre 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
danna-tini.PNG
Entretenimiento
Danna y Tini sorprendieron al aparecer juntas por primera vez en el escenario
Septiembre 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Peralada, el pueblo de Cataluña que se convirtió en uno de los lugares favoritos de Eva Longoria
Entretenimiento
El pueblo medieval de Cataluña que enamoró a Eva Longoria y guarda un delicioso secreto gastronómico
Septiembre 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto
Entretenimiento
Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto
Con una producción inmersiva que llevó símbolos de México y Sonora a uno de los escenarios más innovadores del mundo, Carín León marcó un nuevo hito para la música mexicana.
Septiembre 05, 2026
 · 
Tania Franco
Gala Montes e Icho Van (1).jpg
Entretenimiento
Gala Montes presentó a su nuevo novio: quién es Icho Van
La actriz de 24 años desmintió su supuesto romance con Karime Pindter y reveló que tiene una relación abierta con su manager
Diciembre 27, 2024
 · 
Pamela Rodríguez
quien-es-paola-dalay-jose-eduardo-derbez.jpeg
Entretenimiento
Quién es la pareja de José Eduardo Derbez; ella es Paola Dalay la madre de su hija
Paola Dalay se ha convertido en una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano por su relación con José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Yuridia y su esposo, Matías Aranda (1).jpg
Entretenimiento
Quién es Matías Aranda, el esposo de Yuridia con quien espera a su tercer hijo
La intérprete de ‘Qué Agonía’ dio a conocer su embarazo a través de sus redes sociales
Febrero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez