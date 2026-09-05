Charlize Theron conquista la CDMX: la actriz que ha hecho de la resiliencia su sello llegó a México

Charlize Theron llegó a la capital mexicana para participar como una de las invitadas estelares de México Siglo XXI 2026, el encuentro organizado por Fundación Telmex-Telcel que reunió a cerca de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional.

La presencia de la actriz sudafricano-estadounidense convirtió la jornada en uno de los momentos más esperados del encuentro. Reconocida mundialmente por películas como Monster, Mad Max: Fury Road y Atomic Blonde, Theron compartió con los jóvenes algunas de las experiencias que han marcado su trayectoria y habló de los retos que enfrenta actualmente la industria cinematográfica.

Uno de los temas centrales de su participación fue precisamente el futuro del séptimo arte frente al crecimiento de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

La actriz defendió la experiencia de acudir a una sala de cine y aseguró que la tecnología no puede sustituir la magia que existe alrededor de una película vista en comunidad. También consideró necesario que la industria trabaje para que acudir al cine vuelva a sentirse como todo un acontecimiento.

Theron también habló sobre la inteligencia artificial y reconoció que puede tener aplicaciones útiles dentro de las producciones audiovisuales, particularmente para reducir algunos costos; sin embargo, expresó preocupación por la desconexión social que puede generar el uso excesivo de la tecnología.

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Más allá de su carrera en Hollywood, Charlize Theron aprovechó su encuentro con los jóvenes para hablar de éxito, perseverancia y responsabilidad social.

La actriz explicó que para ella el éxito no se reduce a la cantidad de películas que ha protagonizado, sino que también está relacionado con su familia y con la vida que ha construido lejos de los reflectores.

También hizo un llamado a los jóvenes a no tener miedo de perseguir sus sueños, buscar aquello que realmente los apasiona y mantenerse abiertos a aprender y enfrentar nuevos desafíos.

Durante su visita, la estrella de Hollywood también dejó claro que México ocupa un lugar especial entre sus destinos favoritos.