Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Charlize Theron conquista la CDMX: la actriz que ha hecho de la resiliencia su sello llegó a México

La ganadora del Oscar participó en México Siglo XXI 2026, donde habló de cine, inteligencia artificial y liderazgo femenino

Septiembre 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
charlize-theron.jpeg

Getty

Charlize Theron llegó a la capital mexicana para participar como una de las invitadas estelares de México Siglo XXI 2026, el encuentro organizado por Fundación Telmex-Telcel que reunió a cerca de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional.

La presencia de la actriz sudafricano-estadounidense convirtió la jornada en uno de los momentos más esperados del encuentro. Reconocida mundialmente por películas como Monster, Mad Max: Fury Road y Atomic Blonde, Theron compartió con los jóvenes algunas de las experiencias que han marcado su trayectoria y habló de los retos que enfrenta actualmente la industria cinematográfica.

Uno de los temas centrales de su participación fue precisamente el futuro del séptimo arte frente al crecimiento de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

La actriz defendió la experiencia de acudir a una sala de cine y aseguró que la tecnología no puede sustituir la magia que existe alrededor de una película vista en comunidad. También consideró necesario que la industria trabaje para que acudir al cine vuelva a sentirse como todo un acontecimiento.

Theron también habló sobre la inteligencia artificial y reconoció que puede tener aplicaciones útiles dentro de las producciones audiovisuales, particularmente para reducir algunos costos; sin embargo, expresó preocupación por la desconexión social que puede generar el uso excesivo de la tecnología.

charlize-theron-cdmx.jpeg

Getty

Más allá de su carrera en Hollywood, Charlize Theron aprovechó su encuentro con los jóvenes para hablar de éxito, perseverancia y responsabilidad social.

La actriz explicó que para ella el éxito no se reduce a la cantidad de películas que ha protagonizado, sino que también está relacionado con su familia y con la vida que ha construido lejos de los reflectores.

También hizo un llamado a los jóvenes a no tener miedo de perseguir sus sueños, buscar aquello que realmente los apasiona y mantenerse abiertos a aprender y enfrentar nuevos desafíos.

Durante su visita, la estrella de Hollywood también dejó claro que México ocupa un lugar especial entre sus destinos favoritos.

Charlize Theron
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Sandra Bullock está lista para retomar las citas, pero bajo las reglas de su hija Laila
Entretenimiento
Sandra Bullock y el amor después de Bryan Randall: esto piensa su hija sobre que vuelva a tener citas
Septiembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Orlando Bloom o Justin Trudeau? Katy Perry revela quién es su amor épico y el amor de su vida
Entretenimiento
¿Orlando Bloom o Justin Trudeau? Katy Perry revela quién es su amor épico y el amor de su vida
Septiembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
sofia-castro-protagoniza-tierra-de-amor-y-coraje-una-historia-de-amor-que-mueve-montanas.png
Entretenimiento
Sofía Castro protagoniza Tierra de Amor y Coraje, una historia de amor que mueve montañas
Septiembre 04, 2026
 · 
Caras
George Clooney revela el sacrificio profesional que tuvo qué hacer por el bienestar de sus hijos
Entretenimiento
George Clooney revela el sacrificio profesional que tuvo que hacer por el bienestar de sus hijos
Septiembre 04, 2026
 · 
Melisa Velázquez
loreto-peralta-paco-amoroso.jpeg
Entretenimiento
¿Quién es Paco Amoroso, el nuevo novio de Loreto Peralta?
La relación entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso dejó atrás los rumores y se convirtió en uno de los romances que más atención han generado en el mundo del entretenimiento.
Agosto 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Yuridia y su esposo, Matías Aranda (1).jpg
Entretenimiento
Quién es Matías Aranda, el esposo de Yuridia con quien espera a su tercer hijo
La intérprete de ‘Qué Agonía’ dio a conocer su embarazo a través de sus redes sociales
Febrero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
quien-es-paola-dalay-jose-eduardo-derbez.jpeg
Entretenimiento
Quién es la pareja de José Eduardo Derbez; ella es Paola Dalay la madre de su hija
Paola Dalay se ha convertido en una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano por su relación con José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Entretenimiento
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Más allá de la escena musical, Michael Jackson fue relacionado con varias celebridades, pero solo una habría conquistado realmente su corazón.
Mayo 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez