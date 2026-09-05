¿Quiénes son las hijas de Sylvester Stallone? Esto hacen hoy Sophia, Sistine y Scarlet

Han pasado décadas desde que Sylvester Stallone se consolidó como uno de los actores más reconocidos e influyentes de Hollywood, gracias a personajes icónicos como Rocky Balboa y John Rambo; sin embargo, lejos de los reflectores del cine de acción, el actor disfruta de su faceta como padre.

El actor es padre de tres hijas: Sophia, Sistine y Scarlet, fruto de su relación con la modelo y empresaria Jennifer Flavin, y con quienes mantiene un vínculo muy especial, las tres han crecido rodeadas de las cámaras de Hollywood; sin embargo, han logrado construir su propia carrera con talento propio.

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Sophia, Sistine y Scarlet: quiénes son las hijas de Sylvester Stallones y a qué se dedican

Aunque comparten el famoso apellido de su padre, Sylvester Stallone, además de una estrecha relación, cada una ha elegido intereses diferentes que van desde la moda y los medios hasta la actuación.

Sophia Rose Stallone

La mayor de las tres hermanas, nació en 1996 y actualmente tiene 30 años, y a diferencia de su padre, no ha mostrado interés en convertir la actuación en el centro de su carrera, pero se graduó en 2019 de la Universidad del Sur de California con una licenciatura en Moda.

Desde entonces, ha incursionado en el mundo de los medios y actualmente comparte la conducción del podcast Unwaxed junto a su hermana Sistine, además, es creadora de Favorite Book Club, un club de lectura digital que dirige a través de Instagram, donde comparte recomendaciones y conversa con su comunidad sobre diferentes títulos.

En agosto, Sophia anunció su compromiso con Michael Sheehan, su novio de varios años, al compartir imágenes de la propuesta en redes sociales.

Sistine Rose Stallone

Sistine nació el 27 de junio de 1998 en Los Ángeles y, siguiendo los pasos de su madre, Jennifer Flavin, comenzó a abrirse camino en el mundo del modelaje desde muy joven, y en 2016 firmó con IMG Models y ese mismo año debutó en las pasarelas de importantes firmas, entre ellas Chanel.

Además de formar parte del podcast Unwaxed junto a su hermana Sofía, Sistine también ha mostrado interés por ampliar sus horizontes detrás de cámaras y trabajar en proyectos como cineasta.

Scarlet Rose Stallone

Scarlet, la menor de las hijas de Sylvester y Jennifer, nació en Los Ángeles el 25 de mayo de 2002, y desde pequeña mostró interés por el deporte y destacó en atletismo, una faceta que su padre suele celebrar públicamente.

En 2017, Scarlet y sus hermanas fueron nombradas Miss Globos de Oro, y ella describió su estilo personal como “marimacho”. En febrero de 2024, Scarlet debutó en la Semana de la Moda de Nueva York al desfilar en el desfile de Tommy Hilfiger, y su padre estuvo allí para animarla.

Más allá de ser las hijas de una de las mayores estrellas del cine de acción, las tres han aprovechado su exposición pública para construir una identidad propia.