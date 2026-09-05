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Luis de Llano queda en libertad, pero sigue sin ofrecer la disculpa pública a Sasha Sokol

El productor cumplió los dos arrestos administrativos ordenados por el incumplimiento de la sentencia, aunque la disculpa pública y la publicación de la síntesis del fallo continúan pendientes

Septiembre 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El caso entre Luis de Llano y Sasha Sokol vuelve a ocupar los titulares luego de que el productor recuperara su libertad tras permanecer alrededor de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en la Ciudad de México. Sin embargo, el proceso aún no ha terminado.

De Llano fue detenido el pasado 2 de septiembre por el incumplimiento de dos disposiciones derivadas de la sentencia civil que favoreció a Sasha Sokol. El productor cumplió dos arrestos administrativos consecutivos y abandonó el centro de sanciones el jueves 3 de septiembre, sin ofrecer declaraciones a los medios.

¿Por qué fue detenido Luis de Llano?

La detención está relacionada con la sentencia que estableció la responsabilidad de Luis de Llano por daño moral contra Sasha Sokol, derivado de los hechos ocurridos cuando ella era menor de edad.

La cantante tenía 14 años y el productor 39 cuando inició la relación que posteriormente Sokol describió públicamente como una experiencia de abuso sexual. En 2022, la intérprete decidió hablar públicamente del tema y posteriormente emprendió acciones legales por la vía civil.

El proceso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2025 dejó firme la resolución favorable a Sokol. El fallo reconoció la posibilidad de reclamar por la vía civil la reparación del daño en casos de violencia sexual ocurrida durante la infancia, aun cuando haya transcurrido un largo periodo desde los hechos.

Entre las medidas establecidas por la resolución se encuentra que Luis de Llano debe ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol y entregar al juzgado evidencia de que la realizó.

Además, debe publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral. De acuerdo con la representación legal de la cantante, ambas obligaciones fueron incumplidas y precisamente por ello se emitieron las dos órdenes de arresto administrativo.

Semanas antes de su detención, en agosto, el productor habló públicamente sobre la ausencia de la disculpa. En aquella entrevista aseguró que el proceso continuaba en el ámbito legal y sostuvo que, al haber impugnado la resolución, consideraba que no tenía que realizarla en ese momento.

Luis de Llano Sasha Sokol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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