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De qué trata “Hombre al agua” la nueva película de Gael García que llegó a Venecia con Ricky Martin

Gael García Bernal presentó en el Festival de Cine de Venecia su tercer largometraje como director, una historia que explora el poder, la manipulación, la identidad y las relaciones humanas

Septiembre 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Gael García Bernal volvió a colocarse bajo los reflectores internacionales, esta vez por su papel como director de la cinta “Hombre al agua”, que se estrenó el 6 de septiembre en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta fue presentada dentro de la sección Venice Spotlight, fuera de competencia y reunió en la alfombra roja a Gael García Bernal junto a parte del elenco, entre ellos Ricky Martin, Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Manuel García-Rulfo, Natalia Oreiro y Débora Nascimiento.

La producción sigue la historia de Camilo, un salvavidas cubano interpretado por Gael, cuya vida cambia radicalmente después de rescatar de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano interpretado por Jorge Salinas.

Como muestra de agradecimiento, Abel lleva a Camilo a México y lo incorpora a su mundo, por lo que Camilo termina casándose con Juana, la hija del empresario y formando una familia con ella.

Sin embargo, lo que inicialmente parece una oportunidad para comenzar una nueva vida pronto se transforma en una compleja red de poder, manipulación y control. Camilo comienza a descubrir que detrás de su aparente nueva realidad existe un plan cuidadosamente construido por Abel.

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Getty

La película que dura 116 minutos, filmada en español y portugués, utiliza esta historia para abordar temas como la identidad, las relaciones de poder, la masculinidad y las contradicciones de la sociedad latinoamericana, todo a través de una mezcla de comedia, drama y elementos de fábula.

Dicha historia fue ambientada en la península de Yucatán que busca explorar la crisis de la masculinidad y las relaciones íntimas y políticas en América Latina.

Durante la alfombra llamó la atención la presencia de Ricky Martin, quien participa en la cinta como Roby, un actor contratado para interpretar a Camilo dentro de una película biográfica que se está realizando en la propia historia. Además, participa como productor ejecutivo del proyecto.

Además de protagonizarla, Gael dirige y coescribe la película junto al dramaturgo argentino Mariano Pensotti. Se trata de su tercer largometraje como director, después de Déficit en 2007 y Chicuarotes en 2019.

Por ahora, la cinta no está disponible en la plataforma de streaming, sin embargo, su estreno comercial en México está programado para el 24 de septiembre.

Gael García Bernal Ricky martin Festival de Venecia Festival de Cine de Venecia
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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