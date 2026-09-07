De qué trata “Hombre al agua” la nueva película de Gael García que llegó a Venecia con Ricky Martin

Gael García Bernal volvió a colocarse bajo los reflectores internacionales, esta vez por su papel como director de la cinta “Hombre al agua”, que se estrenó el 6 de septiembre en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta fue presentada dentro de la sección Venice Spotlight, fuera de competencia y reunió en la alfombra roja a Gael García Bernal junto a parte del elenco, entre ellos Ricky Martin, Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Manuel García-Rulfo, Natalia Oreiro y Débora Nascimiento.

La producción sigue la historia de Camilo, un salvavidas cubano interpretado por Gael, cuya vida cambia radicalmente después de rescatar de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano interpretado por Jorge Salinas.

Como muestra de agradecimiento, Abel lleva a Camilo a México y lo incorpora a su mundo, por lo que Camilo termina casándose con Juana, la hija del empresario y formando una familia con ella.

Sin embargo, lo que inicialmente parece una oportunidad para comenzar una nueva vida pronto se transforma en una compleja red de poder, manipulación y control. Camilo comienza a descubrir que detrás de su aparente nueva realidad existe un plan cuidadosamente construido por Abel.

Getty

La película que dura 116 minutos, filmada en español y portugués, utiliza esta historia para abordar temas como la identidad, las relaciones de poder, la masculinidad y las contradicciones de la sociedad latinoamericana, todo a través de una mezcla de comedia, drama y elementos de fábula.

Dicha historia fue ambientada en la península de Yucatán que busca explorar la crisis de la masculinidad y las relaciones íntimas y políticas en América Latina.

Durante la alfombra llamó la atención la presencia de Ricky Martin, quien participa en la cinta como Roby, un actor contratado para interpretar a Camilo dentro de una película biográfica que se está realizando en la propia historia. Además, participa como productor ejecutivo del proyecto.

Además de protagonizarla, Gael dirige y coescribe la película junto al dramaturgo argentino Mariano Pensotti. Se trata de su tercer largometraje como director, después de Déficit en 2007 y Chicuarotes en 2019.

Por ahora, la cinta no está disponible en la plataforma de streaming, sin embargo, su estreno comercial en México está programado para el 24 de septiembre.

