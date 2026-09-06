¡Yuridia hace historia! La primera artista mexicana en llenar dos noches consecutivas el Estadio GNP

Hay noches que celebran una carrera y otras que terminan representando algo mucho más grande. Yuridia vivió ambas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde el 3 y 4 de septiembre escribió un nuevo capítulo para las mujeres dentro de la música nacional.

La intérprete de Hermosillo, Sonora, se convirtió en la primera artista mexicana en agotar dos conciertos consecutivos en este recinto, un logro especialmente significativo en un escenario de estas dimensiones. Debido a que agotó la primera fecha apenas tres días después de salir a la venta, lo que llevó a abrir una segunda noche.

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Yuridia rompe una nueva barrera para las mujeres mexicanas

No es la primera vez que Yuridia convierte un concierto en un precedente. En abril de 2025 hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en lograr un sold out en la Plaza de Toros México con un espectáculo en formato 360°, reuniendo a decenas de miles de personas.

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El concierto también significó el arranque de “Las Cartas Sobre La Mesa”, su nueva gira, con una producción creada para acompañar distintas etapas de su repertorio. Edith Márquez subió al escenario para cantar junto a Yuridia “Mírame”, en un encuentro entre dos de las grandes intérpretes femeninas del país. Durante su participación, Márquez calificó el momento como un orgullo para los mexicanos.

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Yuridia llegó hasta ahí con 21 años de trayectoria, una voz reconocible desde sus primeros pasos y una capacidad para evolucionar sin desprenderse de aquello que la hizo conectar con el público. Su incursión en el regional mexicano no borró su historia como baladista: la amplió.