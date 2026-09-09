Angélica Vale cuenta cómo sus hijos vivieron su separación de Otto Padrón

Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011, y tras 14 años juntos y dos hijos en común, la pareja finalmente decidió separarse y comenzar los trámites de divorcio en la ciudad de Los Ángeles, presentando diferencias irreconciliables.

Recientemente, la actriz, presentadora e imitadora mexicana reveló que durante años intentó salvar su matrimonio, hasta que su hija mayor la ayudó a comprender que había llegado el momento de ponerle punto final de manera definitiva.

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Angélica Vale cuenta cómo su hija le ayudó a decidirse por el divorcio de Otto Padrón

Durante una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda! Angélica contó lo difícil que fue poner punto final a su matrimonio de 14 años con Otto, y cómo su hija mayor, Angélica Massiel, le ayudó a comprender que lo mejor era el divorcio.

La actriz mexicana no sólo reconoce la madurez de su hija, también reconoce que llevaba años intentando salvar una relación que ya estaba perdida y que necesitaba terminar para que la familia pudiera avanzar.

“Pero me tardé. No fue de un día para otro. Yo llevo 4 años sabiendo que eso ya no funcionaba. Por supuesto que intenté hablar, por supuesto que intenté hacer absolutamente todo antes de darme cuenta que realmente estaba rota esa relación. Por supuesto que intenté todo, pero yo desde el 22 ya había algo aquí que me decía: ‘Mmm, era muy tarde’. Ya no había… Ya no había solución”, explicó.

La conversación que Angélica tuvo con su hija y cómo le abrió los ojos

Después de años intentando salvar su matrimonio, Angélica Vale habló con su hija sobre la situación, y la joven mostró gran madurez y comprendió rápidamente que la relación de sus padres ya no funcionaba, respaldando la decisión de su madre.

“Pues Angélica es mucho más inteligente que yo y mucho más madura que yo lo era a su edad. Y mira que yo tengo ya mis añitos de experiencia, pero Angélica es mucho más madura que yo. Entonces cuando le dije: ‘Esto no está funcionando’, me dijo: ‘Ay, no, tienes toda la razón, mejor ya no, ya’”.

Para Angélica, el apoyo de su hija fue especialmente significativo después de años intentando salvar su matrimonio y aceptar que la relación había llegado a su fin.

¿Cómo vivió el hijo de Angélica Vale su divorcio de Otto Padrón?

Angélica explicó que para su hijo Daniel Nicolás, de alrededor de 11 años, fue más difícil comprender la separación, ya que asociaba el divorcio con un cambio drástico en su familia.

“Al niño sí le afectó un poco más. Era más pequeño y creo que fue un poco desconcertante para él, sobre todo por la etiqueta de ‘mis papás se están divorciando’. A los 11 años, escuchar la palabra divorcio puede caer de golpe y ser difícil de entender. Pero cuando vio que la situación no había cambiado tanto y que su mamá estaba de mejor humor, fue como: ‘Ah, no, pues no está tan peor’”.

La actriz reconoció que, después de tomar la decisión, comenzó a sentirse mejor, un cambio que sus hijos también pudieron notar.