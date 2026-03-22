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Angélica Vale hace una nueva confesión de su ex esposo Otto Padón

Tras 14 años, la actriz y el padre de sus hijos emprendieron caminos separados

Marzo 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
angelica vale

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Angélica Vale anunció su separación definitiva en noviembre de 2025, tras haber estado separados desde abril de ese mismo año. En su momento, Vale confesó que fue sorpresivo cómo se enteró de que su esposo estaba tramitando el divorcio, ya que recibió un mensaje vía celular estando comiendo con él.

La conductora de “Juego de Voces”, habló sobre su divorcio del empresario. En una conversación con el matutino “Sale el sol”, Vale confesó que sus hijos se quedan en Los Ángeles y la situación ya no es la misma desde que se separó de Otto.

Vale detalló que el trabajo le ha ayudado a sobrellevar el proceso de separación, el cual dijo que se dio en buenos términos, aunque aún no puede revelar ciertos detalles de las causas.

Vale precisó que de pronto ella y Otto parecían roomies, ya que compartían vivienda, sin ser pareja. “Desgraciadamente todavía no puedo explicar mucho de todo lo que pasó; el amor se transforma; de pronto te vuelves como roomies”.

Sobre la nueva etapa que está viviendo tras su separación, contó, “la verdad no importa porque estoy muy contenta conmigo, estoy teniendo un romance conmigo que creo que no lo había tenido nunca en mi vida”.

Angélica Vale Otto Padron
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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