Jordan Firstman y Diego Calva acaparan la atención en Cannes 2026

El momento ocurrió antes de la premiere oficial de la cinta en la sección Un Certain Regard y rápidamente se viralizó en redes sociales. Cabe mencionar que Jordan Firstman es conocido por su trabajo como comediante, guionista y actor en producciones como “Rotting in the sun”, “Ms. Marvel” y la serie “English Teacher”. Además, “Club Kid” representa su debut como director de largometrajes, proyecto que también escribió y protagoniza.

Por su parte, Diego Calva ganó reconocimiento internacional tras participar en “Babylon” de Damien Chazelle, y “Bird Box Barcelona”, consolidándose como uno de los actores mexicanos con mayor proyección en Hollywood.

El beso entre ambos actores fue una acción espontánea durante la sesión de fotos del elenco, integrada también por Cara Delevigne y e joven actor Reggie Absolom. La interacción ocurrió mientras posaban para fotógrafos internacionales y fue interpretada como una muestra de complicidad y celebración por el estreno mundial de la película.

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“Club Kid” está ambientada en Nueva York y sigue la historia de Peter, un promotor de fiestas underground cuya vida cambia radicalmente cuando descubre que tiene un hijo del que no sabía nada. A partir se ese momento, el personaje debe replantear su estilo de vida mientras enfrenta la responsabilidad de la paternidad en medio de la cultura nocturna de la ciudad.

La película mezcla comedia y drama, además de explorar temas como la identidad, las relaciones familiares y la comunidad LGBTQ+. Firstman ha dicho en entrevistas que el proyecto nació tras una ruptura amorosa personal y que buscó retratar a personajes queer “complejos, sensibles y auténticos”, aleándose de estereotipos.

Cabe mencionar que tras su estreno en Cannes, “Club Kid”, recibió una ovación de aproximadamente seis minutos y comenzó a perfilarse como una de las producciones independientes más comentadas del festival.