Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Jordan Firstman y Diego Calva acaparan la atención en Cannes 2026

El actor y director protagonizaron un inesperado beso frente a las cámaras durante el photocall de la película “Club Kid” en el Festival de Cannes 2026

Mayo 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
beso-diego-calva-cannes.jpeg

Getty

El momento ocurrió antes de la premiere oficial de la cinta en la sección Un Certain Regard y rápidamente se viralizó en redes sociales. Cabe mencionar que Jordan Firstman es conocido por su trabajo como comediante, guionista y actor en producciones como “Rotting in the sun”, “Ms. Marvel” y la serie “English Teacher”. Además, “Club Kid” representa su debut como director de largometrajes, proyecto que también escribió y protagoniza.

Por su parte, Diego Calva ganó reconocimiento internacional tras participar en “Babylon” de Damien Chazelle, y “Bird Box Barcelona”, consolidándose como uno de los actores mexicanos con mayor proyección en Hollywood.

El beso entre ambos actores fue una acción espontánea durante la sesión de fotos del elenco, integrada también por Cara Delevigne y e joven actor Reggie Absolom. La interacción ocurrió mientras posaban para fotógrafos internacionales y fue interpretada como una muestra de complicidad y celebración por el estreno mundial de la película.

elenco-club-kid.jpeg

Getty

“Club Kid” está ambientada en Nueva York y sigue la historia de Peter, un promotor de fiestas underground cuya vida cambia radicalmente cuando descubre que tiene un hijo del que no sabía nada. A partir se ese momento, el personaje debe replantear su estilo de vida mientras enfrenta la responsabilidad de la paternidad en medio de la cultura nocturna de la ciudad.

La película mezcla comedia y drama, además de explorar temas como la identidad, las relaciones familiares y la comunidad LGBTQ+. Firstman ha dicho en entrevistas que el proyecto nació tras una ruptura amorosa personal y que buscó retratar a personajes queer “complejos, sensibles y auténticos”, aleándose de estereotipos.

Cabe mencionar que tras su estreno en Cannes, “Club Kid”, recibió una ovación de aproximadamente seis minutos y comenzó a perfilarse como una de las producciones independientes más comentadas del festival.

Jordan Firstman Diego Calva
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Cuál es la regla que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto a los invitados a su boda?
Entretenimiento
La curiosa manera en la que Taylor Swift convoca a los invitados de su boda con Travis Kelce
Mayo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Representante de Britney Spears explica el escándalo de la cantante en restaurante de Los Ángeles
Entretenimiento
¿Qué pasó con Britney Spears? Su representante explica el altercado con cuchillo en un restaurante
Mayo 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Jaafar Jackson revela cómo Colman Domingo lo hizo sentir frente a su abuelo Joseph Jackson
Entretenimiento
Jaafar Jackson revela cómo Colman Domingo lo hizo sentir frente a su abuelo Joseph Jackson
Mayo 15, 2026
 · 
Tania Franco
¿Harry Styles no invitó a Niall Horan a su boda? “No voy a ir”, esto dijo el ex miembro de One Direction
Entretenimiento
¿Harry Styles no invitó a Niall Horan a su boda? “No voy a ir”, esto dijo el ex miembro de One Direction
Mayo 15, 2026
 · 
Tania Franco
Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson
Entretenimiento
Así manifestaba el éxito Michael Jackson: el hábito que repetía todos los días
Archivos personales de Michael Jackson revelan que practicaba en privado una rutina diaria enfocada en visualizar el éxito y convertir sus sueños en realidad.
Mayo 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Paris Jackson recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson
Entretenimiento
Paris Jackson obtiene victoria legal y recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson
La resolución a favor de Paris Jackson marca un nuevo capítulo en la compleja administración de la fortuna de Michael Jackson, fallecido en 2009.
Mayo 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Vin Diesel y Meadow Walker conmueven en Cannes con emotivo homenaje a Paul Walker
Entretenimiento
Vin Diesel y Meadow conmueven en Cannes 2026 con emotivo homenaje a Paul Walker
El actor abrazó a la hija de su amigo y coprotagonista durante la celebración de los 25 años de ‘Rápidos y Furiosos’, reviviendo uno de los momentos más sensibles para los fans de la saga.
Mayo 14, 2026
 · 
Tania Franco
shakira-cancion.jpeg
Entretenimiento
Shakira anuncia que las ganancias de “Dai Dai” serán destinadas a un programa
La artista colombiana anunció que donará el 100% de las ganancias de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026, a la FIFA Foundation y su programa Education Fund
Mayo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez