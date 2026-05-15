¿Harry Styles no invitó a Niall Horan a su boda? “No voy a ir”, esto dijo el ex miembro de One Direction
El cantante respondió entre risas cuando intentaron preguntarle discretamente si asistiría a una posible boda relacionada con su ex compañero de One Direction y Zoë Kravitz.
Harry Styles y Zoë Kravitz se encuentran en el centro de la conversación luego de que diversos medios internacionales reportaran su supuesto compromiso. De acuerdo con información publicada por People, la pareja habría decidido dar el siguiente paso tras ocho meses de relación, después de ser vistos juntos por primera vez en agosto de 2025.
Las especulaciones comenzaron luego de que la actriz fuera fotografiada en Londres usando un llamativo anillo de diamante, el cual varios medios internacionales señalaron como un posible anillo de compromiso. Sin embargo, hasta ahora Harry Styles y Zoë Kravitz no han hecho ningún anuncio oficial sobre una boda.
¿Niall desmiente rumores de la supuesta boda?
En una entrevista reciente con la estación de radio de Nueva Zelanda: The Edge, Horan se vio cuestionado acerca de la boda de su ex compañero de One Direction. Todo comenzó cuando Niall comentó que tenía “un par de bodas” próximas a las que asistiría. Los entrevistadores entonces insinuaron si alguna de ellas era de algún “ex compañero de trabajo”, haciendo referencia directa a Harry Styles.
Ah, ya entendí. No, no, no… solo amigos míos.
Sin embargo, la conversación continuó y le preguntaron directamente si sabía la fecha de la supuesta boda. Fue entonces cuando Niall, sonriendo al notar que únicamente querían preguntarle sobre Harry, respondió:
No voy a ir, si eso es lo que están preguntando.
La reacción rápidamente se volvió viral entre los fans de One Direction, quienes comenzaron a especular si Harry Styles realmente no habría invitado a Niall o si el cantante simplemente no está realmente comprometido con Zoë Kravitz. Siendo que ambos ex integrante habían mostrado una amistad cercana durante su tiempo en la banda británica.