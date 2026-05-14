Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperan a su primer bebé juntos

Barbara Palvin y Dylan Sprouse sorprendieron al anunciar que se convertirán en padres por primera vez. La modelo y el actor revelaron la noticia durante su aparición en el Festival de Cannes 2026, donde Barbara lució su baby bump con un elegante vestido azul pastel mientras posaba junto a su esposo.

Horas después, la pareja compartió en Instagram una serie de fotografías para confirmar oficialmente el embarazo, incluyendo el primer ultrasonido de su bebé. En las imágenes, ambos aparecen haciendo la señal de “rock on”, misma pose que también fue recreada en la ecografía del bebé, acompañando el momento con un simple.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se casaron el 15 de julio de 2023 en Hungría, país natal de la modelo. La ceremonia se llevó a cabo en la propiedad familiar de Barbara y en la misma iglesia donde sus padres también contrajeron matrimonio, convirtiendo la boda en un evento profundamente personal y tradicional.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2018, después de conocerse en una fiesta y mantener contacto por Instagram. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood y ahora están listos para comenzar una nueva etapa como familia.