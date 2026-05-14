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Paris Jackson obtiene victoria legal y recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson

La resolución a favor de Paris Jackson marca un nuevo capítulo en la compleja administración de la fortuna de Michael Jackson, fallecido en 2009.

Mayo 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Paris Jackson recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson

Paris Jackson recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson

Getty Images

A más de una década de su muerte, la fortuna de Michael Jackson sigue generando cifras millonarias, el patrimonio que construyó el cantante a través de sus derechos musicales, licencias y proyectos comerciales sigue en crecimiento.

Es por esta razón que su hija, Paris Jackson, se ha mantenido firme en proteger el legado de su padre, y finalmente ha ganado una batalla y recuperado más 600 mil dólares que forman parte del patrimonio del fallecido artista.

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Paris Jackson recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson

Un juez de Los Ángeles ordenó que 625 mil dólares entregados como bonificaciones a despachos jurídicos externos sean devueltos al patrimonio de Michael Jackson, esta decisión surgió tras varias objeciones presentadas por Paris sobre pagos realizados en 2018, ya que la corte concluyó que esas bonificaciones no contaban con la aprobación necesaria.

Los documentos obtenidos por TMZ demostraron que el caso involucra a los ejecutores testamentarios John Branca y John McClain, responsables de administrar la herencia de Michael desde su fallecimiento en 2009.

¿Por qué Paris Jackson inició la vigilancia sobre quienes operan la herencia de su padre Michael Jackson?

El representante de Paris Jackson aseguró que la artista siempre ha buscado proteger los intereses de su familia y que la decisión judicial ayudará a reforzar la rendición de cuentas en el manejo del patrimonio del “Rey del pop”.

Durante la disputa legal, Paris se mantuvo firme y cuestionó bonificaciones otorgadas a despachos jurídicos externos, argumentando que los pagos eran excesivos y que existían dudas sobre la supervisión adecuada de los ejecutores testamentarios, que podrían estar gastando de más.

Mientras tanto, los administradores defendieron las transferencias hechas, al afirmar que eran prácticas comunes dentro de la industria legal, por lo que no había irregularidades que perseguir.

Con esta resolución, Paris no solo recupera una fuerte suma económica, sino que también refuerza su papel dentro de las decisiones que rodean uno de los legados más importantes de la música contemporánea.

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