Dua Lipa anuncia Live From Mexico, la película de sus conciertos en CDMX

Dua Lipa sorprendió a sus fans al anunciar Live From Mexico, la película oficial de sus conciertos en la Ciudad de México, la cual llegará el próximo 21 de mayo. Además, la cantante también lanzará un álbum en vivo el 22 de mayo, inmortalizando la energía y conexión que vivió con el público mexicano durante sus shows.

Esta gira ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera hasta ahora. Dua Lipa

La artista adelantó que este proyecto incluirá algunos de los momentos más icónicos de sus noches en el Estadio GNP Seguros, como el instante viral en el que un fan tomó el micrófono y gritó: “Dua, hermana, ya eres mexicana”, provocando que miles de asistentes repitieran la frase al unísono, sorprendiendo y emocionando a la cantante británica.

La euforia por Dua Lipa en México fue tan grande que incluso abrió una taquería temporal en la CDMX inspirada en su visita, convirtiéndose rápidamente en un punto de encuentro para sus seguidores. El álbum ya puede preordenarse y preguardarse en distintas plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal y Deezer.