La película que llevó a Diego Luna al Festival de Cine de Cannes 2026

La cinta recibió una ovación de cinco minutos tras su primera exhibición mundial, marcando el regreso de Luna como director a Cannes, después de haber presentado Abel en 2010.

La película está basada en la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro, publicada en 2022 y reconocida por abordar temas como la migración, el racismo y las fracturas familiares. La historia sigue a Lucila y su hermano Diego, dos jóvenes mexicanos que viajan a España para reencontrarse con su madre, quien emigró años antes en busca de mejores oportunidades.

Durante su paso por Cannes, Diego Luna explicó que decidió adaptar la novela porque encontró en ella una historia profundamente humana sobre la ausencia, el duelo y la experiencia migrante. El director señaló que la película busca retratar la violencia cotidiana que viven muchas familias latinoamericanas en Europa, especialmente en contextos marcados por el clasismo y la discriminación.

El elenco está encabezado por Adriana Paz y Anna Díaz, quienes acudieron a la alfombra roja junto a Luna y parte del equipo creativo. La producción es una coproducción entre México y España, rodada en ciudades como Madrid, Barcelona y Ciudad de México. Además, se confirmó que la plataforma Netflix adquirió los derechos de distribución para Latinoamérica, España y Portugal.