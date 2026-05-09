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Prince Jackson revela el emotivo impacto que tuvo ver a Jaafar Jackson como Michael Jackson

El hijo del Rey del Pop confesó que ver a su primo interpretar a Michael Jackson en el escenario fue una experiencia profundamente emocional para él.

Mayo 08, 2026 • 
Tania Franco
Prince Jackson revela el emotivo impacto que tuvo ver a Jaafar Jackson como Michael Jackson

Instagram: Michael Movie.

El buen recibimiento de la biopic “Michael” continúa creciendo, especialmente después de las recientes declaraciones de Prince Jackson sobre la interpretación de su primo, Jaafar Jackson, quien dio vida al Rey del Pop en la película dirigida por Antoine Fuqua.

Prince, quien además participa como productor ejecutivo del proyecto, habló sobre el fuerte impacto emocional que tuvo para él ver a Jaafar recrear los movimientos, la energía y la presencia escénica de Michael Jackson. El hijo mayor del cantante confesó que la actuación le permitió sentirse más cerca que nunca de la experiencia de ver a su padre presentarse en vivo.

Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, fue elegido personalmente por los productores tras un extenso proceso de casting. Y la participación de Prince Jackson como productor ejecutivo también ha sido clave para el proyecto, ya que busca preservar el legado artístico y humano de su padre a través de una visión cercana a la familia Jackson.

Jaafar Jackson Michael Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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