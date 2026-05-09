La FIFA revela el lineup musical para inaugurar el Mundial 2026 en el Estadio Banorte

La FIFA confirmó a los artistas que formarán parte de la esperada ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio.

Entre los nombres anunciados destacan Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes encabezarán un espectáculo que combinará música, cultura y tradición mexicana frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

De acuerdo con la FIFA, la ceremonia buscará celebrar la identidad cultural de México con una producción inspirada en el color, el sonido y las tradiciones del país, marcando el inicio oficial del Mundial 2026, torneo que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El evento también convertirá al recinto capitalino en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, después de los torneos de 1970 y 1986. En Estados Unidos destacarán artistas como Katy Perry, Anitta y más.