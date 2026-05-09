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La FIFA revela el lineup musical para inaugurar el Mundial 2026 en el Estadio Banorte

Estos son los artistas oficiales que cantarán en la ceremonia inaugural que se celebrará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Mayo 08, 2026 • 
Tania Franco
Belinda

Getty Images.

La FIFA confirmó a los artistas que formarán parte de la esperada ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio.

Entre los nombres anunciados destacan Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes encabezarán un espectáculo que combinará música, cultura y tradición mexicana frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

De acuerdo con la FIFA, la ceremonia buscará celebrar la identidad cultural de México con una producción inspirada en el color, el sonido y las tradiciones del país, marcando el inicio oficial del Mundial 2026, torneo que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El evento también convertirá al recinto capitalino en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, después de los torneos de 1970 y 1986. En Estados Unidos destacarán artistas como Katy Perry, Anitta y más.

belinda Alejandro Fernández
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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