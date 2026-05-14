¿De qué tratará la nueva película de Camp Rock 3? Esto es lo que se sabe

Disney confirmó oficialmente Camp Rock 3, la esperada continuación de la icónica saga juvenil protagonizada por Demi Lovato y los Jonas Brothers. De acuerdo con información revelada por medios como People y Entertainment Weekly, la nueva película seguirá a Connect 3 —la banda integrada por Joe, Nick y Kevin Jonas— mientras se preparan para una gira de reunión.

Sin embargo, todo cambia cuando el acto encargado de abrir sus conciertos abandona inesperadamente el tour, obligando al grupo a regresar a Camp Rock para encontrar a la próxima gran estrella musical. Ahí conocerán a una nueva generación de campistas que competirán por la oportunidad de abrir la gira de la banda.

Instagram: Camp Rock Movie.

La historia mezclará música, rivalidades, amistades, romances y mucha nostalgia, retomando el espíritu de las películas originales mientras presenta nuevos personajes y talentos juveniles. Entre los actores confirmados están Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack y Sherry Cola.

Aunque Demi Lovato no regresará como Mitchie Torres, sí participará como productora ejecutiva del proyecto junto a los Jonas Brothers. Maria Canals-Barrera también volverá como Connie Torres, la mamá de Mitchie. Disney ya lanzó un primer teaser y confirmó que Camp Rock 3 llegará en agosto del 2026 a Disney Channel y Disney+.