Shakira anuncia que las ganancias de “Dai Dai” serán destinadas a un programa

Con este nuevo himno, Shakira suma su cuarta participación musical en una copa Mundial de la FIGA tras los éxitos en 2006, 2010 y 2014.

A solo 28 días de que inicie el Mundial, Shakira se reunió esta tarde en Nueva York junto a Infantino y a otros integrantes de la FIFA para el lanzamiento del tema oficial de la Copa del Mundo 2026.

El tema interpretado junto al artista nigeriano Burna Boy, fue presentado como uno de los himnos principales de la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el evento de presentación organizado por FIFA y Global Citizen, la artista aseguró que los recursos obtenidos por reproducciones, descargas y visualizaciones del videoclip serán destinados a proyectos educativos y deportivos para niños en situación vulnerable alrededor del mundo, y dijo que espera que cada reproducción de la canción tenga un impacto positivo para miles de menores.

“Dai Dai”, marca el regreso de Shakira al universo de los mundiales, luego del éxito global de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014. La nueva canción mezcla ritmos latinos y afrobeat, además de incluir referencias a distintas selecciones y culturas futboleras, apostando por un mensaje de unión y celebración.

La FIFA también confirmó que el Mundial de 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo durante la final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Shakira será una de las artistas principales del show.

Además de donar las ganancias de la canción, Shakira anunció que parte de los ingresos de la edición especial de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”, también serán destinados al mismo fondo educativo.