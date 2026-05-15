¿Qué pasó con Britney Spears? Su representante explica el altercado con cuchillo en un restaurante

El pasado 13 de mayo, Britney Spears habría protagonizado una escena supuestamente preocupante en un restaurante de Los Ángeles, testigos aseguran que la cantante mostró un comportamiento errático que involucró un cuchillo y algunos gritos y ladridos.

Sin embargo, un representante de Spears aclaró los hechos a través de un comunicado en el que aseguró que las versiones difundidas por diferentes medios, son completamente exageradas y minimizó la polémica alrededor de lo ocurrido.

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Representante de Britney Spears explica el escándalo de la cantante en restaurante de Los Ángeles

El representante de Britney aseguró en un comunicado enviado a la revista People, que los reportes sobre la salida de la cantante el miércoles 13 de mayo fueron “completamente exagerados”, rechazando así las versiones que circulaban sobre su comportamiento.

“Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y guardaespaldas”, continúa el representante. “Simplemente estaba contando la historia de cómo su perro ladraba a los vecinos. En ningún momento puso en peligro a nadie con un cuchillo. Estaba partiendo su hamburguesa por la mitad”.

El representante señaló que está ocurriendo lo mismo que años atrás, donde cada acción de Britney era señalado y transgiversado con la intención de dañar su persona y salud mental.

“Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo que ocurrió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ya”.

Sin embargo, a pesar del comunicado que defiende a Britney, testigos aseguran que la presencia de la cantante en el restaurante fue incómoda y algunas sí se sintieron intimidados y en riesgo.

La lucha de Britney Spears por recuperar su estabilidad emocional

Este hecho ocurre semanas después de que Britney saliera de rehabilitación, luego de ingresar al ser detenida por conducir en estado de ebriedad, se dice que sus hijos han formado parte importante en su camino a la recuperación.

Por otra parte, Britney desea sanar para convertirse en una mejor madre y disfrutar de la presencia de sus hijos en su vida; sin embargo, asegura que la constante persecución de los medios, no lo está haciendo nada fácil.