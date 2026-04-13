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Britney Spears ingresa voluntariamente a un centro de rehabilitación

Semanas después de haber sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias en California, la cantante tomó esta decisión

Abril 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Britney Spears

La artista de 44 años fue arrestada el 4 de marzo en el condado de Ventura, luego de que autoridades detectaran que conducía bajo los efectos del alcohol y sustancias. Por esta razón, fuentes cercanas aseguraron que Britney Spears tomó la decisión de ingresar a rehabilitación como un paso para mejorar su salud física y emocional, en medio de la preocupación generada por el incidente.

El ingreso al centro ocurre aproximadamente cinco semanas después del arresto, y forma parte de un proceso personal orientado a la recuperación. Personas de su entorno indicaron que la cantante cuenta con el apoyo de su familia y que su estancia en tratamiento será por tiempo indefinido, dependiendo de su evolución.

Cabe mencionar que Spears deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo como parte del proceso legal derivado de su detención por conducir bajo la influencia del alcohol y drogas.

Este episodio se suma a antecedentes de crisis personales en la trayectoria de la artista, quien estuvo bajo tutela legal entre 2008 y 2021 ha enfrentado diversos problemas de salud.

Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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