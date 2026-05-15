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Dua Lipa acaparó miradas en su llegada al Festival de Cannes 2026

La artista británica volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más influyentes de la moda y la música en la actualidad

Mayo 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La intérprete apareció en la Riviera Francesa en medio de una gran expectación por su posible participación en algunos de los eventos más exclusivos del certamen. Aunque todavía no ha desfilado oficialmente por la alfombra roja principal, imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Dua Lipa llegando al festival con un look minimalista pero glamuroso, combinando prendas de diseñador con accesorios discretos y un maquillaje natural fiel a su estilo.

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Getty

Su elección de vestuario se alineó con las tendencias de “quiet luxury”, que han predominado en esta edición del festival cinematográfico celebrado en Cannes, Francia.

La llegada de Dua Lipa ocurre en medio de una edición del Festival de Cannes marcada por estrictas reglas de vestimenta implementadas desde 2025, las cuales limitan transparencias extremas, vestidos demasiados voluminosos y largas caudas en la alfombra roja.

Durante los primeros días del festival también han destacado figuras como Demi Moore y Bella Hadid, quienes han protagonizado algunos de los looks más comentados de la edición 79 del certamen cinematográfico.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.