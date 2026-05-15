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La curiosa manera en la que Taylor Swift convoca a los invitados de su boda con Travis Kelce

La cantante Taylor Swift vuelve a estar en el centro de conversación pública luego de que se filtraran detalles de su boda con el jugador de la NFL

Mayo 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
¿Cuál es la regla que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto a los invitados a su boda?

¿Cuál es la regla que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto a los invitados a su boda?

Getty Images

De acuerdo con reportes difundidos por medios como Page Six y TMZ, la boda estaría programada para el próximo 3 de julio en Nueva York, aunque el sitio exacto continúa rodeado de hermetismo. En meses anteriores se había especulado que la ceremonia se realizará en Rhode Island, cerca de una de las propiedades de la artista, pero las filtraciones habrían obligado a modificar los planes.

Lo que más ha llamado la atención es la manera que Taylor está utilizando para evitar nuevas filtraciones, por lo que la cantante decidió no enviar invitaciones tradicionales,y en cambio, estaría realizando llamadas telefónicas personal a sus amigos y familiares para convocarlos al evento. Parte de su equipo también estaría colaborando con esta dinámica para mantener la mayor discreción posible.

Taylor Swift gana y sorprende al hablar de Travis Kelce en los iHeartRadio 2026

Getty Images.

Dicha medida habría surgido luego de que varios detalles de la celebración comenzaran a filtrarse en redes sociales y portales de espectáculos semanas antes de lo previsto. Incluso algunos reportes señalan que los invitados recibieron instrucciones de mantener sus agendas abiertas y no compartir información relacionada con la boda para evitar más filtraciones.

Otra de las versiones que circulan apunta a que las invitaciones incluirían elementos personalizados para detectar posibles filtraciones, mientras que otras fuentes aseguran que la pareja habría manejado fechas y ubicaciones distintas entre algunos invitados como estrategia de seguridad.

Recordemos que fue en agosto de 2025 cuando la pareja anunció su compromiso y desde entonces se han convertido en una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte.

Taylor Swift Travis Kelce
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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