Premios Emmy 2026: la lista de ganadores que celebra lo mejor de la televisión

La noche más esperada de la televisión estadounidense volvió a reunir a las grandes figuras de Hollywood. Los Premios Emmy 2026 celebraron lo mejor de la pantalla chica en una ceremonia que reconoció el talento actoral, la creatividad y las historias que conquistaron a las audiencias durante la temporada.

La edición número 78 de los Emmy se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como anfitriona. La gala estuvo marcada por los triunfos de Widow’s Bay, The Pitt y DTF St. Louis, además de los reconocimientos a figuras como Matthew Rhys, Jean Smart y Noah Wyle.

La lista de ganadores de los Premios Emmy 2026

Mejor serie de comedia:Widow’s Bay.

Mejor serie dramática:The Pitt.

Mejor miniserie o serie antológica:DTF St. Louis.

Mejor película para televisión:Remarkably Bright Creatures.

Mejor reality de competencia:The Traitors.

Mejor programa de variedades:The Late Show with Stephen Colbert.

Los actores y actrices que hicieron historia

Mejor actor en una serie de comedia

Matthew Rhys por Widow’s Bay.

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart por Hacks.

Mejor actor en una serie dramática

Noah Wyle por The Pitt.

Mejor actriz en una serie dramática

Rhea Seehorn por Pluribus.

Mejor actor de reparto en drama

Tom Pelphrey por Task.

Mejor actriz de reparto en drama

Allison Janney por The Diplomat.

Mejor actor de reparto en comedia

Stephen Root por Widow’s Bay.

Mejor actriz de reparto en comedia

Kate O’Flynn por Widow’s Bay.

Los triunfos en miniseries y películas para televisión

Las producciones limitadas también tuvieron una noche especial en la entrega de premios.

Mejor actor en miniserie, antología o película:Matthew Rhys por The Beast in Me.

Mejor actriz en miniserie, antología o película:Sally Field por Remarkably Bright Creatures.

Mejor actor de reparto en miniserie: David Harbour por DTF St. Louis.

Mejor actriz de reparto en miniserie: Linda Cardellini por DTF St. Louis.

Matthew Rhys hace historia en los Emmy 2026

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el triunfo de Matthew Rhys, quien destacó por sus interpretaciones en televisión.

El actor galés se convirtió en una de las grandes figuras de la ceremonia al conseguir reconocimientos como protagonista por Widow’s Bay y The Beast in Me. Su participación en ambas producciones lo colocó entre los nombres más destacados de esta edición.

Su trayectoria, marcada por personajes complejos y actuaciones de gran intensidad, volvió a demostrar por qué es uno de los intérpretes más reconocidos de la televisión contemporánea.

Jean Smart y Allison Janney, entre las grandes protagonistas

Jean Smart volvió a brillar en los Emmy gracias a su trabajo en Hacks, una de las comedias más reconocidas de los últimos años.

La actriz continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la televisión, mientras que Allison Janney también destacó entre las intérpretes premiadas de la noche.

Ambas actrices representan la fuerza de las producciones televisivas que han logrado combinar historias memorables, personajes femeninos complejos y actuaciones de primer nivel.

Michael J. Fox recibe un reconocimiento especial

La ceremonia también tuvo un momento emotivo con el reconocimiento a Michael J. Fox, quien recibió el Premio Humanitario Bob Hope.

El galardón destacó su trayectoria filantrópica y su labor de activismo e investigación relacionada con el párkinson. A lo largo de los años, el actor se ha convertido en una figura importante en la lucha por generar conciencia y apoyar la investigación sobre esta enfermedad.

Su reconocimiento fue uno de los momentos especiales de una noche dedicada a celebrar el talento y las contribuciones de la industria del entretenimiento.

Otros ganadores destacados

La lista de premiados también incluyó reconocimientos en categorías de dirección, guion y animación.

Mejor dirección en drama:Saul Metzstein por Slow Horses.

Mejor dirección en comedia: Hiro Murai por Widow’s Bay.

Mejor guion en drama:Vince Gilligan por Pluribus.

Mejor guion en comedia: Katie Dippold por Widow’s Bay.

Mejor programa animado: South Park.

Mejor especial de variedades en vivo:Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny.

¿Cuál fue la serie más premiada?

Widow’s Bay se posicionó como una de las grandes triunfadoras de los Emmy 2026. La producción de Apple TV destacó por sus reconocimientos en las principales categorías de comedia y por el talento de su elenco.

Su éxito refleja la importancia que han adquirido las plataformas de streaming en la industria televisiva, así como el interés del público por historias originales y propuestas que combinan humor, drama y personajes memorables.