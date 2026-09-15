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Julián Gil y Valeria Marín se casan otra vez en Las Vegas

La pareja volvió a vestirse de novios para celebrar el cumpleaños de Valeria con una boda en un “drive thru”, entre romance, humor y una promesa: seguir eligiéndose una y mil veces.

Septiembre 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cortesía @18bphotography

¡Que viva el amor! Julián Gil y Valeria Marín volvieron a darse el “sí” en Las Vegas, esta vez con un motivo muy especial: celebrar el cumpleaños de Valeria. La pareja convirtió la ocasión en una nueva aventura juntos, con una boda en un “drive thru” que el actor compartió en sus redes sociales a través de un emotivo y divertido mensaje.

La idea surgió durante una conversación sobre el regalo de cumpleaños. Según relató Julián, al preguntarle a su esposa qué quería recibir, ella respondió: “Lo que sea”. Su propuesta fue tan inesperada como romántica: “¿Y si nos casamos otra vez?”. Así terminaron nuevamente vestidos de novios, sumando otro recuerdo a su historia de amor.

“Ya nos habíamos casado rodeados de nuestra familia, amigos y Batman, pero nos gustó tanto que decidimos repetir”, expresó Gil en sus redes, recordando con humor su primera celebración.

Aunque la nueva boda fue parte de la sorpresa, Julián dejó claro que la protagonista de esta ocasión era su esposa. “Pero hoy la boda pasa a segundo plano, porque la verdadera celebración es su cumpleaños”, escribió.

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Cortesía @18bphotography

En su dedicatoria, el actor agradeció a Valeria por la complicidad y el compañerismo que comparten: “Val, gracias por estar siempre, por ser mi compañera, mi cómplice y, sobre todo, por seguir diciendo que sí a todas nuestras locuras… incluso cuando la locura incluye otra boda”.

El mensaje en su cuenta instagram también incluyó una declaración que resume el significado de este nuevo “sí”: “Te elegiría una y mil veces. Me casaría contigo una y mil veces”.

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Cortesía @18bphotography

Fiel al tono desenfadado de la celebración, Julián bromeó con la posibilidad de que sus bodas se conviertan en una “gira mundial” y cerró con una promesa para el próximo cumpleaños de Valeria: “Te amo, mi Val, y prepárate, porque el año que viene en tu cumpleaños nos volvemos a casar”.

Con esta celebración en Las Vegas, Julián Gil y Valeria Marín suman un nuevo capítulo a su vida como pareja, en el que el amor, la complicidad y el sentido del humor vuelven a ser protagonistas.

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Cortesía @18bphotography

Julian Gil Valeria Marín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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