Los hijos en pantalla de Catherine O’Hara la galardonan con el premio a la mejor actriz en los Emmys de 2026: “Ella era nuestra mamá”

Los Premios Emmy 2026 tuvieron uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a Catherine O’Hara, quien murió el pasado mes de enero a los 71 años, la actriz, recordada por personajes inolvidables como Moira Rose en Schitt’s Creek y Kate McCallister en Mi pobre angelito, fue celebrada sobre el escenario por tres de sus hijos en pantalla: Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy.

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El emotivo homenaje a Catherine O’Hara en los Premios Emmy 2026

El emotivo tributo ocurrió durante el segmento In Memoriam de la 78ª edición de los premios, pero, en lugar de limitarse a mostrar imágenes de su trayectoria, la ceremonia reunió a quienes tuvieron una relación especialmente cercana con O’Hara frente a las cámaras.

El homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy 2026

Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister, el hijo de O’Hara en Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2, tomó primero la palabra, y visisiblemete emocionado, confesó que la actriz fue más que su madre en la pantalla.

“Ella era mi mamá. Era nuestra mamá”, expresó el actor, quien también destacó que O’Hara fue una mujer cálida, divertida y siempre dispuesta a apoyarlo.

“Como una buena madre, siempre estaba ahí cuando la necesitábamos. Porque esa era Catherine: siempre aparecía. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo por ella esta noche: estar aquí, presentes en su honor. Puede que me haya olvidado —dos veces—, pero nosotros nunca la olvidaremos”.

El emotivo homenaje a Catherine O’Hara en los Premios Emmy 2026 Chloe Kern/WireImage

Annie Murphy y Dan Levy dedican emotivas palabras a Catherine O’Hara en los Emmy

Después fue el turno de Annie Murphy y Dan Levy, quienes interpretaron a Alexis y David Rose, respectivamente, los hijos de Moira Rose en Schitt’s Creek.

“Con Catherine, la risa era un eterno ‘sí, y…’”, recordó Murphy. “Ella desafiaba a cualquiera que la escuchara a sumarse a su alegría, a dejarse contagiar por su entusiasmo. Y esa felicidad se extendía a todos los que estaban a su alrededor”.

“La mayor lección que aprendí de Catherine, tanto en lo personal como en lo profesional, fue decir siempre que sí”, añadió Levy. “Confiar en sus instintos, en todos ellos, por más radicales que pudieran parecer a veces. Ella siempre estaba varios pasos adelante de ti, y tú solo tenías que aprender a seguirle el ritmo”.

El segmento in memoriam incluyó la interpretación de Noah Kahan del éxito de Simon & Garfunkel de 1970 “Bridge Over Troubled Water”, mientras la industria televisiva prestaba homenaje a O’Hara y otras figuras del sector que fallecieron el último año.